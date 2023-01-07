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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 128129130131 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ТАСКОМБАНК 2.7 5 7 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 29% 2 2- Погане. Некомпетентне. 14% 1 3- Задовільне. Хотілося б краще. 29% 2 4- Добре. Як і повинно бути. 14% 1 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 14% 1 Всього голосів : 7 Додано: Суб 07 січ, 2023 01:59 CasseroleHead написав: Alien написав: А все тому, що по "вєрцi" крiм iншого є така фiча як "Безкоштовний переказ кредитних коштів у перший місяць отримання картки", то гестапо дуже переймається з приводу, що клiєнт може переказати весь лiмiт в iнший банк i зненацька зникне назавжди. А все тому, що по "вєрцi" крiм iншого є така фiча як "Безкоштовний переказ кредитних коштів у перший місяць отримання картки", то гестапо дуже переймається з приводу, що клiєнт може переказати весь лiмiт в iнший банк i зненацька зникне назавжди.

Если у клиента в планах перевести кредитный лимит в другой банк и раствориться в тумане - то ему всё равно какие там проценты и комиссии Если у клиента в планах перевести кредитный лимит в другой банк и раствориться в тумане - то ему всё равно какие там проценты и комиссии

Ймовірно, що мова про ту частину клієнтів, яка свято вірить, що у наступному місяці точно виграє у лотерею/знайде роботу/отримає спадок, але поки треба десь перекредитуватись. ТАСька боїться, що такий надійний план може не спрацювати і вона залишиться з боржником, що не може платити. Що цікаво, до війни бажаючі отримати рефінанс, були ледь не найбажанішими клієнтами у ТАСі, за умови підтвердження, що кредит справно обслуговувався, а тут вони раптом дмухають на воду. Ймовірно, що мова про ту частину клієнтів, яка свято вірить, що у наступному місяці точно виграє у лотерею/знайде роботу/отримає спадок, але поки треба десь перекредитуватись. ТАСька боїться, що такий надійний план може не спрацювати і вона залишиться з боржником, що не може платити. Що цікаво, до війни бажаючі отримати рефінанс, були ледь не найбажанішими клієнтами у ТАСі, за умови підтвердження, що кредит справно обслуговувався, а тут вони раптом дмухають на воду. klug Повідомлень: 7840 З нами з: 18.08.14 Подякував: 328 раз. Подякували: 1093 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 січ, 2023 07:48 CasseroleHead написав: Alien написав: А все тому, що по "вєрцi" крiм iншого є така фiча як "Безкоштовний переказ кредитних коштів у перший місяць отримання картки", то гестапо дуже переймається з приводу, що клiєнт може переказати весь лiмiт в iнший банк i зненацька зникне назавжди. А все тому, що по "вєрцi" крiм iншого є така фiча як "Безкоштовний переказ кредитних коштів у перший місяць отримання картки", то гестапо дуже переймається з приводу, що клiєнт може переказати весь лiмiт в iнший банк i зненацька зникне назавжди.

Если у клиента в планах перевести кредитный лимит в другой банк и раствориться в тумане - то ему всё равно какие там проценты и комиссии Если у клиента в планах перевести кредитный лимит в другой банк и раствориться в тумане - то ему всё равно какие там проценты и комиссии

Повністю з вами згоден. Але ніяк інакше не може пояснити чому "гестапівка" при розгляді питання виділення ліміту клієнтові, який на той час мав діючий ліміт по б5 вдвічі більший ніж запитуваний по "вєрці", дивлячись мої данні отримані від БКІ двічі перепитала чи не намагаюсь я взяти кредитку щоб загасити борг ось там-то і там-то. Повністю з вами згоден. Але ніяк інакше не може пояснити чому "гестапівка" при розгляді питання виділення ліміту клієнтові, який на той час мав діючий ліміт по б5 вдвічі більший ніж запитуваний по "вєрці", дивлячись мої данні отримані від БКІ двічі перепитала чи не намагаюсь я взяти кредитку щоб загасити борг ось там-то і там-то. Alien Повідомлень: 1121 З нами з: 12.01.20 Подякував: 41 раз. Подякували: 282 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 128129130131 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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