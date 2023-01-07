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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 січ, 2023 01:59
CasseroleHead написав: Alien написав:
А все тому, що по "вєрцi" крiм iншого є така фiча як "Безкоштовний переказ кредитних коштів у перший місяць отримання картки", то гестапо дуже переймається з приводу, що клiєнт може переказати весь лiмiт в iнший банк i зненацька зникне назавжди.
Если у клиента в планах перевести кредитный лимит в другой банк и раствориться в тумане - то ему всё равно какие там проценты и комиссии
Ймовірно, що мова про ту частину клієнтів, яка свято вірить, що у наступному місяці точно виграє у лотерею/знайде роботу/отримає спадок, але поки треба десь перекредитуватись. ТАСька боїться, що такий надійний план може не спрацювати і вона залишиться з боржником, що не може платити. Що цікаво, до війни бажаючі отримати рефінанс, були ледь не найбажанішими клієнтами у ТАСі, за умови підтвердження, що кредит справно обслуговувався, а тут вони раптом дмухають на воду.
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Додано: Суб 07 січ, 2023 07:48
CasseroleHead написав: Alien написав:
А все тому, що по "вєрцi" крiм iншого є така фiча як "Безкоштовний переказ кредитних коштів у перший місяць отримання картки", то гестапо дуже переймається з приводу, що клiєнт може переказати весь лiмiт в iнший банк i зненацька зникне назавжди.
Если у клиента в планах перевести кредитный лимит в другой банк и раствориться в тумане - то ему всё равно какие там проценты и комиссии
Повністю з вами згоден. Але ніяк інакше не може пояснити чому "гестапівка" при розгляді питання виділення ліміту клієнтові, який на той час мав діючий ліміт по б5 вдвічі більший ніж запитуваний по "вєрці", дивлячись мої данні отримані від БКІ двічі перепитала чи не намагаюсь я взяти кредитку щоб загасити борг ось там-то і там-то.
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