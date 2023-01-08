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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 січ, 2023 00:51
Alien написав:
А все тому, що по "вєрцi" крiм iншого є така фiча як "Безкоштовний переказ кредитних коштів у перший місяць отримання картки", то гестапо дуже переймається з приводу, що клiєнт може переказати весь лiмiт в iнший банк i зненацька зникне назавжди.
Если у клиента в планах перевести кредитный лимит в другой банк и раствориться в тумане - то ему всё равно какие там проценты и комиссии
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CasseroleHead
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Додано: Суб 07 січ, 2023 01:59
CasseroleHead написав: Alien написав:
А все тому, що по "вєрцi" крiм iншого є така фiча як "Безкоштовний переказ кредитних коштів у перший місяць отримання картки", то гестапо дуже переймається з приводу, що клiєнт може переказати весь лiмiт в iнший банк i зненацька зникне назавжди.
Если у клиента в планах перевести кредитный лимит в другой банк и раствориться в тумане - то ему всё равно какие там проценты и комиссии
Ймовірно, що мова про ту частину клієнтів, яка свято вірить, що у наступному місяці точно виграє у лотерею/знайде роботу/отримає спадок, але поки треба десь перекредитуватись. ТАСька боїться, що такий надійний план може не спрацювати і вона залишиться з боржником, що не може платити. Що цікаво, до війни бажаючі отримати рефінанс, були ледь не найбажанішими клієнтами у ТАСі, за умови підтвердження, що кредит справно обслуговувався, а тут вони раптом дмухають на воду.
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Додано: Суб 07 січ, 2023 07:48
CasseroleHead написав: Alien написав:
А все тому, що по "вєрцi" крiм iншого є така фiча як "Безкоштовний переказ кредитних коштів у перший місяць отримання картки", то гестапо дуже переймається з приводу, що клiєнт може переказати весь лiмiт в iнший банк i зненацька зникне назавжди.
Если у клиента в планах перевести кредитный лимит в другой банк и раствориться в тумане - то ему всё равно какие там проценты и комиссии
Повністю з вами згоден. Але ніяк інакше не може пояснити чому "гестапівка" при розгляді питання виділення ліміту клієнтові, який на той час мав діючий ліміт по б5 вдвічі більший ніж запитуваний по "вєрці", дивлячись мої данні отримані від БКІ двічі перепитала чи не намагаюсь я взяти кредитку щоб загасити борг ось там-то і там-то.
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Alien
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Додано: Суб 07 січ, 2023 10:24
Alien написав:
, не може пояснити чому "гестапівка" при розгляді питання виділення ліміту клієнтові, який на той час мав діючий ліміт по б5 вдвічі більший ніж запитуваний по "вєрці", дивлячись мої данні отримані від БКІ двічі перепитала чи не намагаюсь я взяти кредитку щоб загасити борг ось там-то і там-то.
вона збирає зразки відповідей
їй потрібно знати як на це питання відповідають клієнти які не будуть перекредитовуваться
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Додано: Нед 08 січ, 2023 08:33
Alien написав: novichok написав: Alien написав:
Сьогодні відкривав "вєрку"
картку отримав, ліміт у виписці вже є - як просив, але в додатку ще 0 (втiм Тася вiдома проблемами з синхроном баз даних). Спостерігаю далі
Вже дві з лімітом в додатку світить?
Ліміт по "вєрці" таки спочатку погодили (телефонувала "дівчина з гестапо" що задавала купу дурних питань) але фактично активували лише після анулювання ліміту по б5, тому одночасно двох активних лімітів на картках не було. На а наступного дня б5 з т2ю зникла взагалі
А перед тим, як подавати заявку на Вєрку, Б5 гасили в ноль?
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Ferlakur
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Додано: Нед 08 січ, 2023 08:42
Ferlakur так звичайно - 30 грудня загасив по строку останнiй грейс по "п'ятірці", а 2 сiчня пішов оформлювати "вєрку"
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Alien
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Додано: Нед 08 січ, 2023 10:29
Добрый день.
А в ТАСе рефералки нет, как в их Изи?
Онлайн регистрация в ТАСе невозможна? Сначала в отделение, а потом уже ТАС2Ю?
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evgr
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Додано: Нед 08 січ, 2023 10:38
evgr, ну реферальная программа есть. Вот только не знаю есть ли полностью процесс онлайн.
Ссылку выслал в ЛС.
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Howl
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