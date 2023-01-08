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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 січ, 2023 22:40
lara_08 написав: Искатель написав:
Никогда не вносил наличную гривну в кассу. Подскажите, пожалуйста, кого и как там правильно пополнять?
В наличии практически весь перечень карт (кроме новомодной Верки, конечно).
Спасибо заранее.
И чтобы два раза не бегать
У меня пропал "Ощадный" в долларах с нулевым остатком. Это что, Тася пошла по пути Привата и закрывает счета неактивные?
В кассе пополняете Б5, можно без самой карты. Тася давно закрывала неактивные счета, ещё раньше Привата.
Спасибо большое за ответ!
Удивительно просто, что Ощадный в гривне оставили, а долларовый - снесли. ОК, восстановлю при случае. Кстати, именно "Ощадного" нет, появился "Сберегательный", это то же самое?
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Додано: Нед 08 січ, 2023 22:46
Искатель написав: lara_08 написав: Искатель написав:
Никогда не вносил наличную гривну в кассу. Подскажите, пожалуйста, кого и как там правильно пополнять?
В наличии практически весь перечень карт (кроме новомодной Верки, конечно).
Спасибо заранее.
И чтобы два раза не бегать
У меня пропал "Ощадный" в долларах с нулевым остатком. Это что, Тася пошла по пути Привата и закрывает счета неактивные?
В кассе пополняете Б5, можно без самой карты. Тася давно закрывала неактивные счета, ещё раньше Привата.
Спасибо большое за ответ!
Удивительно просто, что Ощадный в гривне оставили, а долларовый - снесли. ОК, восстановлю при случае. Кстати, именно "Ощадного" нет, появился "Сберегательный", это то же самое?
В настройках приложения поменяйте язык на украинский, будет вам ощадный.
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lara_08
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