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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 129130131132

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 22:40

  lara_08 написав:
  Искатель написав:Никогда не вносил наличную гривну в кассу. Подскажите, пожалуйста, кого и как там правильно пополнять?
В наличии практически весь перечень карт (кроме новомодной Верки, конечно).
Спасибо заранее.

И чтобы два раза не бегать :) У меня пропал "Ощадный" в долларах с нулевым остатком. Это что, Тася пошла по пути Привата и закрывает счета неактивные?

В кассе пополняете Б5, можно без самой карты. Тася давно закрывала неактивные счета, ещё раньше Привата.

Спасибо большое за ответ!
Удивительно просто, что Ощадный в гривне оставили, а долларовый - снесли. ОК, восстановлю при случае. Кстати, именно "Ощадного" нет, появился "Сберегательный", это то же самое?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 22:46

  Искатель написав:
  lara_08 написав:
  Искатель написав:Никогда не вносил наличную гривну в кассу. Подскажите, пожалуйста, кого и как там правильно пополнять?
В наличии практически весь перечень карт (кроме новомодной Верки, конечно).
Спасибо заранее.

И чтобы два раза не бегать :) У меня пропал "Ощадный" в долларах с нулевым остатком. Это что, Тася пошла по пути Привата и закрывает счета неактивные?

В кассе пополняете Б5, можно без самой карты. Тася давно закрывала неактивные счета, ещё раньше Привата.

Спасибо большое за ответ!
Удивительно просто, что Ощадный в гривне оставили, а долларовый - снесли. ОК, восстановлю при случае. Кстати, именно "Ощадного" нет, появился "Сберегательный", это то же самое?

В настройках приложения поменяйте язык на украинский, будет вам ощадный.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 08:58

  lara_08 написав:
  Искатель написав:Спасибо большое за ответ!
Удивительно просто, что Ощадный в гривне оставили, а долларовый - снесли. ОК, восстановлю при случае. Кстати, именно "Ощадного" нет, появился "Сберегательный", это то же самое?

В настройках приложения поменяйте язык на украинский, будет вам ощадный.

повеселили
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 09:35

Re: ТАСКОМБАНК

Не работает оформление Very Card через сайт - произошла ошибка - вам скоро перезвонят...
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 10:13

  vpchelko написав:Не работает оформление Very Card через сайт - произошла ошибка - вам скоро перезвонят...

А у Тасі хіба колись була можливість оформити кредитку дистанційно? В кращому випадку перетелефоновували та призначали зустріч у відділенні, де вже вас повністю ідентифікували, складали анкету, видавали пластик з нулем та передавали ваші дані на скоринг. В там вже як карта ляже. А так щоб оформити через сайт... Ні не пам'ятаю.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 12:56

Alien

ну карта уже на руках - жду когда ее активируют и дадут лимит.

прикольно заработала отчетность в ДИИ по поводу запросов в УБКИ.

ну увидят они там, что у меня куча спящих кредиток.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 13:06

vpchelko якщо карта у вас уже на руках, то що ви намагаєтесь отримати від сайту Тасі. Адже якщо ви вже тримаєте карту то це значить що ви були у відділенні підписали усі папери і тепер вам лише лишилось дочекатись рішення кредитного комітету про затвердження вашого ліміту та активації його. Це все робиться без вашої участі і як так розумію що щоб хоч якось прискорити цей процес у клієнта немає ніяких важелів. Якщо вам ще не телефонували, то чекайте на гестапо, а якщо розмова з гестапо відбулася, то лишається чекати на рішення. Сайт Тасі тут точно не допоможе.
А щодо працездатності дії - то воно як чиїсь забавки поки виглядає. У мене в дії останній запит датований жовтнем - в убкі за цей час було три запити від банків для ліміту та один від МФО - дія про них не зна - так що я б особливі сподівання на коректну роботи дії поки іде війна не покладав би.
Alien
 
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  #<1 ... 129130131132
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