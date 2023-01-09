Додано: Пон 09 січ, 2023 13:06

vpchelko якщо карта у вас уже на руках, то що ви намагаєтесь отримати від сайту Тасі. Адже якщо ви вже тримаєте карту то це значить що ви були у відділенні підписали усі папери і тепер вам лише лишилось дочекатись рішення кредитного комітету про затвердження вашого ліміту та активації його. Це все робиться без вашої участі і як так розумію що щоб хоч якось прискорити цей процес у клієнта немає ніяких важелів. Якщо вам ще не телефонували, то чекайте на гестапо, а якщо розмова з гестапо відбулася, то лишається чекати на рішення. Сайт Тасі тут точно не допоможе.

А щодо працездатності дії - то воно як чиїсь забавки поки виглядає. У мене в дії останній запит датований жовтнем - в убкі за цей час було три запити від банків для ліміту та один від МФО - дія про них не зна - так що я б особливі сподівання на коректну роботи дії поки іде війна не покладав би.