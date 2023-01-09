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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 130131132133

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 16:59

Re: ТАСКОМБАНК

Вихід через ТАС2Ю з платівки безкоштовний на ІЗІ/Спорт?
Кочевник
 
Повідомлень: 2277
З нами з: 16.02.17
Подякував: 375 раз.
Подякували: 166 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 17:42

Кочевник так. Але треба вводити номер карти, бо на підв'язані карти ізі чи спорта раніше малювало коміс
Alien
 
Повідомлень: 1146
З нами з: 12.01.20
Подякував: 41 раз.
Подякували: 287 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 22:12

А как Тазик к мониторингу относится???
С какой суммы уже в нем опасно на дело вложиться??
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6094
З нами з: 13.09.09
Подякував: 27 раз.
Подякували: 679 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 22:21

  Игорь Алексеевич написав:А как Тазик к мониторингу относится???
С какой суммы уже в нем опасно на дело вложиться??

При заносі 5ї сотки в касу тазика (на конверто депо) касирша каже платіж заблокований фінмоном, кудись подзвонила і платіж пропустили. Отакий у них фінмон. Можливо одного лише статусу ФОП їм достатньо.
Maxwe11
 
Повідомлень: 77
З нами з: 04.09.22
Подякував: 10 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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  #<1 ... 130131132133
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