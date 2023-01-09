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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 січ, 2023 16:59
Re: ТАСКОМБАНК
Вихід через ТАС2Ю з платівки безкоштовний на ІЗІ/Спорт?
Додано: Пон 09 січ, 2023 17:42
Кочевник так. Але треба вводити номер карти, бо на підв'язані карти ізі чи спорта раніше малювало коміс
Додано: Пон 09 січ, 2023 22:12
А как Тазик к мониторингу относится???
С какой суммы уже в нем опасно на дело вложиться??
Додано: Пон 09 січ, 2023 22:21
При заносі 5ї сотки в касу тазика (на конверто депо) касирша каже платіж заблокований фінмоном, кудись подзвонила і платіж пропустили. Отакий у них фінмон. Можливо одного лише статусу ФОП їм достатньо.
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