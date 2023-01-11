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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 січ, 2023 16:59
Вихід через ТАС2Ю з платівки безкоштовний на ІЗІ/Спорт?
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Кочевник
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Додано: Пон 09 січ, 2023 17:42
Кочевник так. Але треба вводити номер карти, бо на підв'язані карти ізі чи спорта раніше малювало коміс
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Додано: Пон 09 січ, 2023 22:12
А как Тазик к мониторингу относится???
С какой суммы уже в нем опасно на дело вложиться??
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 09 січ, 2023 22:21
Игорь Алексеевич написав:
А как Тазик к мониторингу относится???
С какой суммы уже в нем опасно на дело вложиться??
При заносі 5ї сотки в касу тазика (на конверто депо) касирша каже платіж заблокований фінмоном, кудись подзвонила і платіж пропустили. Отакий у них фінмон. Можливо одного лише статусу ФОП їм достатньо.
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Maxwe11
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Додано: Вів 10 січ, 2023 14:29
Кому-то налили лимит на Вери Кард?
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vpchelko
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Додано: Вів 10 січ, 2023 14:32
vpchelko, агаа, стор 3..4 раніше писали, навіть перелили з В5 на Вєру
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Amethyst
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Додано: Вів 10 січ, 2023 15:30
vpchelko написав:
Кому-то налили лимит на Вери Кард?
10к дали
Хотя по Изе и Спорту по 30 наливали
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emeta
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Додано: Вів 10 січ, 2023 17:22
emeta написав: vpchelko написав:
Кому-то налили лимит на Вери Кард?
10к дали
Хотя по Изе и Спорту по 30 наливали
дали больше, но я новый
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cohan
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Додано: Вів 10 січ, 2023 18:59
В TAS2U не отображаются категории кешбека?
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emeta
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Додано: Сер 11 січ, 2023 10:25
vpchelko написав:
Кому-то налили лимит на Вери Кард?
До речі, ліміти на В5 та Вері одночасно можна мати?
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