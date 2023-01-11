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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 січ, 2023 10:56
Не можна.
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Кочевник
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Додано: Сер 11 січ, 2023 11:34
Добрый день. Подскажите как вывести деньги с банка без комиссии. 20-го Заканчивается депозит 30т. Карта только Платівка. Через кассу в крайнем случае. Может есть какой вариант?
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malser
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