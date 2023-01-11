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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 131132133134

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 10:56

Re: ТАСКОМБАНК

Не можна.
Кочевник
 
Повідомлень: 2279
З нами з: 16.02.17
Подякував: 375 раз.
Подякували: 166 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 11:34

Re: ТАСКОМБАНК

Добрый день. Подскажите как вывести деньги с банка без комиссии. 20-го Заканчивается депозит 30т. Карта только Платівка. Через кассу в крайнем случае. Может есть какой вариант?
malser
 
Повідомлень: 470
З нами з: 05.09.12
Подякував: 62 раз.
Подякували: 23 раз.
 
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  #<1 ... 131132133134
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