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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 131132133134

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ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 10:56

Re: ТАСКОМБАНК

Не можна.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 11:34

Re: ТАСКОМБАНК

Добрый день. Подскажите как вывести деньги с банка без комиссии. 20-го Заканчивается депозит 30т. Карта только Платівка. Через кассу в крайнем случае. Может есть какой вариант?
malser
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 11:59

  malser написав:Добрый день. Подскажите как вывести деньги с банка без комиссии. 20-го Заканчивается депозит 30т. Карта только Платівка. Через кассу в крайнем случае. Может есть какой вариант?

За 10 грн. 2ма переказами по IBAN. Порахуйте свої час та гроші на відвідини відділення і 10грн., вірогідно, будуть умовно безкоштовно.
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 13:14

  malser написав:Добрый день. Подскажите как вывести деньги с банка без комиссии. 20-го Заканчивается депозит 30т. Карта только Платівка. Через кассу в крайнем случае. Может есть какой вариант?

Якщо в наявностi картки izi або Спорта - то через т2ю можна на них безкоштовно виштовхнути кошти по р2р, а вже з них по р2р або СЕПом теж безкоштовно виштовхнути уже туди куди вам треба.
При цьому треба враховувати що iснують мiсячнi лiмiти у спорта та izi на перекази р2р по кiлькостi (10 переказiв) та по сумi
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 11:07

Re: ТАСКОМБАНК

А наскільки швидко наливають ліміт на Very? Вже кілька днів Б5 світиться в додатку, но розраховуватись немає можливості, Very працює без ліміту.
Славик
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 12:23

Re: ТАСКОМБАНК

  Славик написав:А наскільки швидко наливають ліміт на Very? Вже кілька днів Б5 світиться в додатку, но розраховуватись немає можливості, Very працює без ліміту.

Вам уже з "гестапо" телефонували (скорiнг робили)? Якщо так - то зазвичай пiсля дзвiнка протягом доби активують. Але я так розумiю що самi "гестапiвцi" телефонувати не дуже торопляться, iмiтуючи шаленну зайнятiсть. Менi зателефонували лише пiсля "чарiвного пiдсрачника", органiзованого керiвником вiддiлення. А так може чекав би ще й досi.
Alien
 
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