|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 січ, 2023 10:56
Re: ТАСКОМБАНК
Не можна.
Додано: Сер 11 січ, 2023 11:34
Re: ТАСКОМБАНК
Добрый день. Подскажите как вывести деньги с банка без комиссии. 20-го Заканчивается депозит 30т. Карта только Платівка. Через кассу в крайнем случае. Может есть какой вариант?
Додано: Сер 11 січ, 2023 11:59
За 10 грн. 2ма переказами по IBAN. Порахуйте свої час та гроші на відвідини відділення і 10грн., вірогідно, будуть умовно безкоштовно.
Додано: Сер 11 січ, 2023 13:14
Якщо в наявностi картки izi або Спорта - то через т2ю можна на них безкоштовно виштовхнути кошти по р2р, а вже з них по р2р або СЕПом теж безкоштовно виштовхнути уже туди куди вам треба.
При цьому треба враховувати що iснують мiсячнi лiмiти у спорта та izi на перекази р2р по кiлькостi (10 переказiв) та по сумi
Додано: Чет 12 січ, 2023 11:07
Re: ТАСКОМБАНК
А наскільки швидко наливають ліміт на Very? Вже кілька днів Б5 світиться в додатку, но розраховуватись немає можливості, Very працює без ліміту.
Додано: Чет 12 січ, 2023 12:23
Re: ТАСКОМБАНК
Вам уже з "гестапо" телефонували (скорiнг робили)? Якщо так - то зазвичай пiсля дзвiнка протягом доби активують. Але я так розумiю що самi "гестапiвцi" телефонувати не дуже торопляться, iмiтуючи шаленну зайнятiсть. Менi зателефонували лише пiсля "чарiвного пiдсрачника", органiзованого керiвником вiддiлення. А так може чекав би ще й досi.
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|