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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 19:51

  novichok написав:Робоча та безкомісійна схема
СЕП на Ощадний-Платівка вірт грн-Конвертаційний-Платівка вірт дол.?

Схема робоча. Я роблю все так окрім СЕПу. Замість СЕПу вношу готівку в касу, але можна і СЕП
deneg net
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 20:07

Re: ТАСКОМБАНК

  Славик написав:Гарячка повідомила, що з Б5 ліміт зняли, а на Very не дали.
М-да... Печально. :(
Думал, что оформляя верку таким образом есть гарантия получения на ней лимита.

Имея Б5 с Пудрой решил не спешить с переходом на верку. Тем более ТАС не спешить лимит возвращать.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 22:11

Howl Треба запитати. З пудрою може бути все по іншому. Верка - прийшла на заміну Б5 і багато в чому ії дублює. Тому і не дають одночасно обидві. Спочатку я повинен був попрохати зняти лімит з Б5, а потім оформили Верку. Можливо і не обов'язково буде відмовлятись від Пудри. В мене є чим замінит Б5, тому осознано пішов на відмову і був готов, що не наллють крелімит і Верку доведеться класти на поличку.
Славик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 07:55

Re: ТАСКОМБАНК

Можливо, я щось пропустив, проте, не розумію,чому форумчани почали масово міняти Б5 на Вєрку? У чому перевага верікард перед зв'язкою Б5+Пудра? 3% аптеки замість двох? Так а одяг/магазини і салони краси/медичні заклади...
Amid
 
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ТАСКОМБАНК (1344)
13.01.2023 07:55
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