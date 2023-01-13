Схема робоча. Я роблю все так окрім СЕПу. Замість СЕПу вношу готівку в касу, але можна і СЕП
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Додано: Чет 12 січ, 2023 19:51
Додано: Чет 12 січ, 2023 20:07
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Чет 12 січ, 2023 22:11
Howl Треба запитати. З пудрою може бути все по іншому. Верка - прийшла на заміну Б5 і багато в чому ії дублює. Тому і не дають одночасно обидві. Спочатку я повинен був попрохати зняти лімит з Б5, а потім оформили Верку. Можливо і не обов'язково буде відмовлятись від Пудри. В мене є чим замінит Б5, тому осознано пішов на відмову і був готов, що не наллють крелімит і Верку доведеться класти на поличку.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 07:55
Re: ТАСКОМБАНК
Можливо, я щось пропустив, проте, не розумію,чому форумчани почали масово міняти Б5 на Вєрку? У чому перевага верікард перед зв'язкою Б5+Пудра? 3% аптеки замість двох? Так а одяг/магазини і салони краси/медичні заклади...
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