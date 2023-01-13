Схема робоча. Я роблю все так окрім СЕПу. Замість СЕПу вношу готівку в касу, але можна і СЕП
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Додано: Чет 12 січ, 2023 19:51
Додано: Чет 12 січ, 2023 20:07
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Чет 12 січ, 2023 22:11
Howl Треба запитати. З пудрою може бути все по іншому. Верка - прийшла на заміну Б5 і багато в чому ії дублює. Тому і не дають одночасно обидві. Спочатку я повинен був попрохати зняти лімит з Б5, а потім оформили Верку. Можливо і не обов'язково буде відмовлятись від Пудри. В мене є чим замінит Б5, тому осознано пішов на відмову і був готов, що не наллють крелімит і Верку доведеться класти на поличку.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 07:55
Re: ТАСКОМБАНК
Можливо, я щось пропустив, проте, не розумію,чому форумчани почали масово міняти Б5 на Вєрку? У чому перевага верікард перед зв'язкою Б5+Пудра? 3% аптеки замість двох? Так а одяг/магазини і салони краси/медичні заклади...
Додано: П'ят 13 січ, 2023 09:02
А чому ви вважаєте що пудра обов'язково існує у зв'язці з б5? Якраз я не зустрічав на форумі жодного повідомлення що люди закривають пудру - лише б5. Пудра ж може існувати у сім'ї і окремо. А б5 у порівнянні з вєркою програє їй практично в усьому. Ось в закриваємо те що не потрібно щоб узяти те що потрібно.
До того ж якраз зараз позакінчувались терміни у багатьох б5 що відкривались колись під акцію "5% кешбеку за комуналь" у грудні чи то 18 чи то 19 року. У мене саме була така. І хоча тася їх дію пролонгувала вже двічі - однак наступного разу лонгування може і не відбутись а тому прийдеться однаково перевипускати картку, то щоб двічі не ходити і оформлюється вєрка
Додано: П'ят 13 січ, 2023 09:21
Re: ТАСКОМБАНК
Дуже не конкретне узагальнення, крім 3% аптеки і перший місяць зняття кредитних без комісії ніяких переваг не побачив.
До рахунку може бути декілька карт. Не зовсім розумію, що Ви маєте на увазі під "лонгуванням"- якщо рахунок не закривати, то карти просто перевипускаються за терміном.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 09:52
Re: ТАСКОМБАНК
Підкажіть, будь ласка, чим Вєрка краща за б5+пудра?
Додано: П'ят 13 січ, 2023 10:05
Ну той факт що ви їх не побачили ще не значить що їх там немає. Наприклад (навскидку) кешбек за комунальні, можливість зняття кредитних та власних коштів готівкою без комісу, безкоштовне смс інформування, велком бонус 100 грн. - це все що у вєркі явно краще ніж у б5 крім уже згаданих вами кешбеку за аптеки та можливості перевести кредитні в перший місяць. До речі для того щоб зрозуміти переваги вєрки не обов'язково показувати своє нерозуміння на форумі - достатньо завантажити файл з сайту Тасі там чудове порівняння переваг карт дану в таблиці. Рекомендую. Усе наглядно.
Перевипуск карти б5 за терміном з контактлесс вартує 150 грн. а випуск такої ж вєрки безкоштовно - ось вам ще одна перевага. Крім того якщо діє лонгування карти б5 то її перевипуск навіть не контактлесс а магнітки буде платний, бо це вважатиметься перевипуск за ініціативою клієнта до закінчення терміну дії карти. Я уточнював хоча на моїй картці термін 10/22 але оскільки її банк пролонгував я можу перевипустити її тільки платно
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