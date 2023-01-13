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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 132133134135

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ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 19:51

  novichok написав:Робоча та безкомісійна схема
СЕП на Ощадний-Платівка вірт грн-Конвертаційний-Платівка вірт дол.?

Схема робоча. Я роблю все так окрім СЕПу. Замість СЕПу вношу готівку в касу, але можна і СЕП
deneg net
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 20:07

Re: ТАСКОМБАНК

  Славик написав:Гарячка повідомила, що з Б5 ліміт зняли, а на Very не дали.
М-да... Печально. :(
Думал, что оформляя верку таким образом есть гарантия получения на ней лимита.

Имея Б5 с Пудрой решил не спешить с переходом на верку. Тем более ТАС не спешить лимит возвращать.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 22:11

Howl Треба запитати. З пудрою може бути все по іншому. Верка - прийшла на заміну Б5 і багато в чому ії дублює. Тому і не дають одночасно обидві. Спочатку я повинен був попрохати зняти лімит з Б5, а потім оформили Верку. Можливо і не обов'язково буде відмовлятись від Пудри. В мене є чим замінит Б5, тому осознано пішов на відмову і був готов, що не наллють крелімит і Верку доведеться класти на поличку.
Славик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 07:55

Re: ТАСКОМБАНК

Можливо, я щось пропустив, проте, не розумію,чому форумчани почали масово міняти Б5 на Вєрку? У чому перевага верікард перед зв'язкою Б5+Пудра? 3% аптеки замість двох? Так а одяг/магазини і салони краси/медичні заклади...
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 09:02

  Amid написав:Можливо, я щось пропустив, проте, не розумію,чому форумчани почали масово міняти Б5 на Вєрку? У чому перевага верікард перед зв'язкою Б5+Пудра? 3% аптеки замість двох? Так а одяг/магазини і салони краси/медичні заклади...

А чому ви вважаєте що пудра обов'язково існує у зв'язці з б5? Якраз я не зустрічав на форумі жодного повідомлення що люди закривають пудру - лише б5. Пудра ж може існувати у сім'ї і окремо. А б5 у порівнянні з вєркою програє їй практично в усьому. Ось в закриваємо те що не потрібно щоб узяти те що потрібно.
До того ж якраз зараз позакінчувались терміни у багатьох б5 що відкривались колись під акцію "5% кешбеку за комуналь" у грудні чи то 18 чи то 19 року. У мене саме була така. І хоча тася їх дію пролонгувала вже двічі - однак наступного разу лонгування може і не відбутись а тому прийдеться однаково перевипускати картку, то щоб двічі не ходити і оформлюється вєрка
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 09:21

Re: ТАСКОМБАНК

  Alien написав:А б5 у порівнянні з вєркою програє їй практично в усьому


Дуже не конкретне узагальнення, крім 3% аптеки і перший місяць зняття кредитних без комісії ніяких переваг не побачив.

  Alien написав:До того ж якраз зараз позакінчувались терміни у багатьох б5 що відкривались колись під акцію "5% кешбеку за комуналь" у грудні чи то 18 чи то 19 року.



До рахунку може бути декілька карт. Не зовсім розумію, що Ви маєте на увазі під "лонгуванням"- якщо рахунок не закривати, то карти просто перевипускаються за терміном.
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 09:52

Re: ТАСКОМБАНК

Howl написав:
  Славик написав:Гарячка повідомила, що з Б5 ліміт зняли, а на Very не дали.
М-да... Печально. :(
Думал, что оформляя верку таким образом есть гарантия получения на ней лимита.

Имея Б5 с Пудрой решил не спешить с переходом на верку. Тем более ТАС не спешить лимит возвращать.
Підкажіть, будь ласка, чим Вєрка краща за б5+пудра?
Boundless
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 10:05

  Amid написав:
  Alien написав:А б5 у порівнянні з вєркою програє їй практично в усьому


Дуже не конкретне узагальнення, крім 3% аптеки і перший місяць зняття кредитних без комісії ніяких переваг не побачив.

Ну той факт що ви їх не побачили ще не значить що їх там немає. Наприклад (навскидку) кешбек за комунальні, можливість зняття кредитних та власних коштів готівкою без комісу, безкоштовне смс інформування, велком бонус 100 грн. - це все що у вєркі явно краще ніж у б5 крім уже згаданих вами кешбеку за аптеки та можливості перевести кредитні в перший місяць. До речі для того щоб зрозуміти переваги вєрки не обов'язково показувати своє нерозуміння на форумі - достатньо завантажити файл з сайту Тасі там чудове порівняння переваг карт дану в таблиці. Рекомендую. Усе наглядно.
  Amid написав:
  Alien написав:До того ж якраз зараз позакінчувались терміни у багатьох б5 що відкривались колись під акцію "5% кешбеку за комуналь" у грудні чи то 18 чи то 19 року.



До рахунку може бути декілька карт. Не зовсім розумію, що Ви маєте на увазі під "лонгуванням"- якщо рахунок не закривати, то карти просто перевипускаються за терміном.


Перевипуск карти б5 за терміном з контактлесс вартує 150 грн. а випуск такої ж вєрки безкоштовно - ось вам ще одна перевага. Крім того якщо діє лонгування карти б5 то її перевипуск навіть не контактлесс а магнітки буде платний, бо це вважатиметься перевипуск за ініціативою клієнта до закінчення терміну дії карти. Я уточнював хоча на моїй картці термін 10/22 але оскільки її банк пролонгував я можу перевипустити її тільки платно
Alien
 
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