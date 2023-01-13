Додано: П'ят 13 січ, 2023 10:05

Amid написав: Alien написав: А б5 у порівнянні з вєркою програє їй практично в усьому А б5 у порівнянні з вєркою програє їй практично в усьому



Дуже не конкретне узагальнення, крім 3% аптеки і перший місяць зняття кредитних без комісії ніяких переваг не побачив. Дуже не конкретне узагальнення, крім 3% аптеки і перший місяць зняття кредитних без комісії ніяких переваг не побачив.

Amid написав: Alien написав: До того ж якраз зараз позакінчувались терміни у багатьох б5 що відкривались колись під акцію "5% кешбеку за комуналь" у грудні чи то 18 чи то 19 року. До того ж якраз зараз позакінчувались терміни у багатьох б5 що відкривались колись під акцію "5% кешбеку за комуналь" у грудні чи то 18 чи то 19 року.





До рахунку може бути декілька карт. Не зовсім розумію, що Ви маєте на увазі під "лонгуванням"- якщо рахунок не закривати, то карти просто перевипускаються за терміном. До рахунку може бути декілька карт. Не зовсім розумію, що Ви маєте на увазі під "лонгуванням"- якщо рахунок не закривати, то карти просто перевипускаються за терміном.

Ну той факт що ви їх не побачили ще не значить що їх там немає. Наприклад (навскидку) кешбек за комунальні, можливість зняття кредитних та власних коштів готівкою без комісу, безкоштовне смс інформування, велком бонус 100 грн. - це все що у вєркі явно краще ніж у б5 крім уже згаданих вами кешбеку за аптеки та можливості перевести кредитні в перший місяць. До речі для того щоб зрозуміти переваги вєрки не обов'язково показувати своє нерозуміння на форумі - достатньо завантажити файл з сайту Тасі там чудове порівняння переваг карт дану в таблиці. Рекомендую. Усе наглядно.Перевипуск карти б5 за терміном з контактлесс вартує 150 грн. а випуск такої ж вєрки безкоштовно - ось вам ще одна перевага. Крім того якщо діє лонгування карти б5 то її перевипуск навіть не контактлесс а магнітки буде платний, бо це вважатиметься перевипуск за ініціативою клієнта до закінчення терміну дії карти. Я уточнював хоча на моїй картці термін 10/22 але оскільки її банк пролонгував я можу перевипустити її тільки платно