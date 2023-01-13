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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 133134135136

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 22:08

Re: ТАСКОМБАНК

  Boundless написав:Підкажіть, будь ласка, чим Вєрка краща за б5+пудра?
Ну крім одноразових бонусів навіть трошки гірша. Але не у всіх є ця зв'язка.
Howl
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  #<1 ... 133134135136
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