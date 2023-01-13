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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 січ, 2023 22:08
Boundless написав:
Підкажіть, будь ласка, чим Вєрка краща за б5+пудра?
Ну крім одноразових бонусів навіть трошки гірша. Але не у всіх є ця зв'язка.
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