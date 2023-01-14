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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 133134135136

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 22:08

Re: ТАСКОМБАНК

  Boundless написав:Підкажіть, будь ласка, чим Вєрка краща за б5+пудра?
Ну крім одноразових бонусів навіть трошки гірша. Але не у всіх є ця зв'язка.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 08:38

  Howl написав:Имея Б5 с Пудрой решил не спешить с переходом на верку. Тем более ТАС не спешить лимит возвращать.

Аналогично. "Лучше синица в руках...".
Интересно, за конвертдепозиты (начал потихоньку набирать сумму в ТАСе) реально восстановят кредлимит? Хотя бы до довоенного, я уж не говорю про больший.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 08:43

  Alien написав:А чому ви вважаєте що пудра обов'язково існує у зв'язці з б5? Якраз я не зустрічав на форумі жодного повідомлення що люди закривають пудру - лише б5. Пудра ж може існувати у сім'ї і окремо. А б5 у порівнянні з вєркою програє їй практично в усьому. Ось в закриваємо те що не потрібно щоб узяти те що потрібно.
До того ж якраз зараз позакінчувались терміни у багатьох б5 що відкривались колись під акцію "5% кешбеку за комуналь" у грудні чи то 18 чи то 19 року. У мене саме була така. І хоча тася їх дію пролонгувала вже двічі - однак наступного разу лонгування може і не відбутись а тому прийдеться однаково перевипускати картку, то щоб двічі не ходити і оформлюється вєрка

Не обов'язково, але у мене, наприклад,єдиний кредитний ліміт на Б5 та Пудру. І якраз завдяки Пудрі свого часу його підняли...Було б окремо, було б краще, але маємо , що маємо...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 09:51

  Искатель написав:
  Howl написав:Имея Б5 с Пудрой решил не спешить с переходом на верку. Тем более ТАС не спешить лимит возвращать.

Интересно, за конвертдепозиты (начал потихоньку набирать сумму в ТАСе) реально восстановят кредлимит? Хотя бы до довоенного, я уж не говорю про больший.

Открыла ради интереса на 1700 usd - пока никакой реакции от таси (
Может позже поднимут :roll:
Кассандра
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  #<1 ... 133134135136
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