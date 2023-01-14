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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 133134135136 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ТАСКОМБАНК 2.7 5 7 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 29% 2 2- Погане. Некомпетентне. 14% 1 3- Задовільне. Хотілося б краще. 29% 2 4- Добре. Як і повинно бути. 14% 1 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 14% 1 Всього голосів : 7 Додано: П'ят 13 січ, 2023 22:08 Re: ТАСКОМБАНК Boundless написав: Підкажіть, будь ласка, чим Вєрка краща за б5+пудра? Підкажіть, будь ласка, чим Вєрка краща за б5+пудра? Ну крім одноразових бонусів навіть трошки гірша. Але не у всіх є ця зв'язка. Ну крім одноразових бонусів навіть трошки гірша. Але не у всіх є ця зв'язка. Howl

Повідомлень: 5115 З нами з: 08.03.18 Подякував: 514 раз. Подякували: 950 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 січ, 2023 08:38 Howl написав: Имея Б5 с Пудрой решил не спешить с переходом на верку. Тем более ТАС не спешить лимит возвращать. Имея Б5 с Пудрой решил не спешить с переходом на верку. Тем более ТАС не спешить лимит возвращать.

Аналогично. "Лучше синица в руках...".

Интересно, за конвертдепозиты (начал потихоньку набирать сумму в ТАСе) реально восстановят кредлимит? Хотя бы до довоенного, я уж не говорю про больший. Аналогично. "Лучше синица в руках...".Интересно, за конвертдепозиты (начал потихоньку набирать сумму в ТАСе) реально восстановят кредлимит? Хотя бы до довоенного, я уж не говорю про больший. Искатель Повідомлень: 5705 З нами з: 22.02.16 Подякував: 899 раз. Подякували: 4654 раз. Профіль 6 13 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 січ, 2023 08:43 Alien написав: А чому ви вважаєте що пудра обов'язково існує у зв'язці з б5? Якраз я не зустрічав на форумі жодного повідомлення що люди закривають пудру - лише б5. Пудра ж може існувати у сім'ї і окремо. А б5 у порівнянні з вєркою програє їй практично в усьому. Ось в закриваємо те що не потрібно щоб узяти те що потрібно.

До того ж якраз зараз позакінчувались терміни у багатьох б5 що відкривались колись під акцію "5% кешбеку за комуналь" у грудні чи то 18 чи то 19 року. У мене саме була така. І хоча тася їх дію пролонгувала вже двічі - однак наступного разу лонгування може і не відбутись а тому прийдеться однаково перевипускати картку, то щоб двічі не ходити і оформлюється вєрка А чому ви вважаєте що пудра обов'язково існує у зв'язці з б5? Якраз я не зустрічав на форумі жодного повідомлення що люди закривають пудру - лише б5. Пудра ж може існувати у сім'ї і окремо. А б5 у порівнянні з вєркою програє їй практично в усьому. Ось в закриваємо те що не потрібно щоб узяти те що потрібно.До того ж якраз зараз позакінчувались терміни у багатьох б5 що відкривались колись під акцію "5% кешбеку за комуналь" у грудні чи то 18 чи то 19 року. У мене саме була така. І хоча тася їх дію пролонгувала вже двічі - однак наступного разу лонгування може і не відбутись а тому прийдеться однаково перевипускати картку, то щоб двічі не ходити і оформлюється вєрка

Не обов'язково, але у мене, наприклад,єдиний кредитний ліміт на Б5 та Пудру. І якраз завдяки Пудрі свого часу його підняли...Було б окремо, було б краще, але маємо , що маємо... Не обов'язково, але у мене, наприклад,єдиний кредитний ліміт на Б5 та Пудру. І якраз завдяки Пудрі свого часу його підняли...Було б окремо, було б краще, але маємо , що маємо... Искатель Повідомлень: 5705 З нами з: 22.02.16 Подякував: 899 раз. Подякували: 4654 раз. Профіль 6 13 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 січ, 2023 09:51 Искатель написав: Howl написав: Имея Б5 с Пудрой решил не спешить с переходом на верку. Тем более ТАС не спешить лимит возвращать. Имея Б5 с Пудрой решил не спешить с переходом на верку. Тем более ТАС не спешить лимит возвращать.

Интересно, за конвертдепозиты (начал потихоньку набирать сумму в ТАСе) реально восстановят кредлимит? Хотя бы до довоенного, я уж не говорю про больший. Интересно, за конвертдепозиты (начал потихоньку набирать сумму в ТАСе) реально восстановят кредлимит? Хотя бы до довоенного, я уж не говорю про больший.

Открыла ради интереса на 1700 usd - пока никакой реакции от таси (

Может позже поднимут Открыла ради интереса на 1700 usd - пока никакой реакции от таси (Может позже поднимут Кассандра

Повідомлень: 1293 З нами з: 04.12.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 180 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 січ, 2023 15:25 Кассандра написав: Искатель написав: Howl написав: Имея Б5 с Пудрой решил не спешить с переходом на верку. Тем более ТАС не спешить лимит возвращать. Имея Б5 с Пудрой решил не спешить с переходом на верку. Тем более ТАС не спешить лимит возвращать.

Интересно, за конвертдепозиты (начал потихоньку набирать сумму в ТАСе) реально восстановят кредлимит? Хотя бы до довоенного, я уж не говорю про больший. Интересно, за конвертдепозиты (начал потихоньку набирать сумму в ТАСе) реально восстановят кредлимит? Хотя бы до довоенного, я уж не говорю про больший.

Открыла ради интереса на 1700 usd - пока никакой реакции от таси (

Может позже поднимут Открыла ради интереса на 1700 usd - пока никакой реакции от таси (Может позже поднимут

Никакой гарантии, я два месяца назад открыла и ничего Никакой гарантии, я два месяца назад открыла и ничего lara_08 Повідомлень: 586 З нами з: 05.05.14 Подякував: 10 раз. Подякували: 90 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 133134135136 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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