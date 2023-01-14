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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 січ, 2023 22:08
Boundless написав:
Підкажіть, будь ласка, чим Вєрка краща за б5+пудра?
Ну крім одноразових бонусів навіть трошки гірша. Але не у всіх є ця зв'язка.
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Howl
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Додано: Суб 14 січ, 2023 08:38
Howl написав:
Имея Б5 с Пудрой решил не спешить с переходом на верку. Тем более ТАС не спешить лимит возвращать.
Аналогично. "Лучше синица в руках...".
Интересно, за конвертдепозиты (начал потихоньку набирать сумму в ТАСе) реально восстановят кредлимит? Хотя бы до довоенного, я уж не говорю про больший.
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Искатель
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Додано: Суб 14 січ, 2023 08:43
Alien написав:
А чому ви вважаєте що пудра обов'язково існує у зв'язці з б5? Якраз я не зустрічав на форумі жодного повідомлення що люди закривають пудру - лише б5. Пудра ж може існувати у сім'ї і окремо. А б5 у порівнянні з вєркою програє їй практично в усьому. Ось в закриваємо те що не потрібно щоб узяти те що потрібно.
До того ж якраз зараз позакінчувались терміни у багатьох б5 що відкривались колись під акцію "5% кешбеку за комуналь" у грудні чи то 18 чи то 19 року. У мене саме була така. І хоча тася їх дію пролонгувала вже двічі - однак наступного разу лонгування може і не відбутись а тому прийдеться однаково перевипускати картку, то щоб двічі не ходити і оформлюється вєрка
Не обов'язково, але у мене, наприклад,єдиний кредитний ліміт на Б5 та Пудру. І якраз завдяки Пудрі свого часу його підняли...Було б окремо, було б краще, але маємо , що маємо...
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Искатель
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Додано: Суб 14 січ, 2023 09:51
Искатель написав: Howl написав:
Имея Б5 с Пудрой решил не спешить с переходом на верку. Тем более ТАС не спешить лимит возвращать.
Интересно, за конвертдепозиты (начал потихоньку набирать сумму в ТАСе) реально восстановят кредлимит? Хотя бы до довоенного, я уж не говорю про больший.
Открыла ради интереса на 1700 usd - пока никакой реакции от таси (
Может позже поднимут
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Кассандра
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Додано: Суб 14 січ, 2023 15:25
Кассандра написав: Искатель написав: Howl написав:
Имея Б5 с Пудрой решил не спешить с переходом на верку. Тем более ТАС не спешить лимит возвращать.
Интересно, за конвертдепозиты (начал потихоньку набирать сумму в ТАСе) реально восстановят кредлимит? Хотя бы до довоенного, я уж не говорю про больший.
Открыла ради интереса на 1700 usd - пока никакой реакции от таси (
Может позже поднимут
Никакой гарантии, я два месяца назад открыла и ничего
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lara_08
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Додано: Суб 14 січ, 2023 18:27
Крім того, що уся ця історія з підняттям КЛ сумнівна, як така, здається, що його піднімали лише тим, хто не осилив онлайн і відкривав у відділенні. Подайте голос, якщо комусь дали за онлайн розміщення.
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klug
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Додано: Суб 14 січ, 2023 18:46
klug написав:
Крім того, що уся ця історія з підняттям КЛ сумнівна, як така, здається, що його піднімали лише тим, хто не осилив онлайн і відкривав у відділенні. Подайте голос, якщо комусь дали за онлайн розміщення.
Мій голос подано
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Alien
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Додано: Суб 14 січ, 2023 20:32
Можно ли попасть в тасе на тех-овер - пополняя кредитку без лимита и сразу открывая депозит?
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vpchelko
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Додано: Суб 14 січ, 2023 21:03
vpchelko написав:
Можно ли попасть в тасе на тех-овер - пополняя кредитку без лимита и сразу открывая депозит?
Можна попасти на лейовер на невизначений час.
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klug
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Додано: Суб 14 січ, 2023 21:10
vpchelko написав:
Можно ли попасть в тасе на тех-овер - пополняя кредитку без лимита и сразу открывая депозит?
Не можно, бо гроші для депо будуть доступні тільки після проведення по рахунку.
Сторонній р2р (шштовХання з Моні, наприклад) проведеться не раніше +1дн, тому користуйтеся підв'язаними картками в Т2Ю, а краще, СЕПом, особливо для сум від 30К.
Хоча, колись (до війни) на сбер у Т2Ю можна було р2р-насмикати і 200К по 15К/оп
З р2р з підв'язаної картки може провестись за 2..15 хв у робочий час і до 60хв в нероб.
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Amethyst
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