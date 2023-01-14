У меня один депозит открыт в отделении, а другой онлайн. Кредитный лимит никто мне не повысил. Как было 6к. до войны так и сейчас.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 січ, 2023 22:02
У меня один депозит открыт в отделении, а другой онлайн. Кредитный лимит никто мне не повысил. Как было 6к. до войны так и сейчас.
Додано: Суб 14 січ, 2023 23:21
То Вас вона ніколи не любила - це трохи інше. У мене зараз ліміт маже вп'ятеро менший, ніж до війни, в декому взагалі нічого не повернули. Тут ніби маєло б бути більше шансі на позитивні зрушення.
|