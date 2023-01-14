RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 134135136137

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 22:02

  klug написав:Крім того, що уся ця історія з підняттям КЛ сумнівна, як така, здається, що його піднімали лише тим, хто не осилив онлайн і відкривав у відділенні. Подайте голос, якщо комусь дали за онлайн розміщення.

У меня один депозит открыт в отделении, а другой онлайн. Кредитный лимит никто мне не повысил. Как было 6к. до войны так и сейчас.
lara_08
 
Повідомлень: 587
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 23:21

  lara_08 написав:
  klug написав:Крім того, що уся ця історія з підняттям КЛ сумнівна, як така, здається, що його піднімали лише тим, хто не осилив онлайн і відкривав у відділенні. Подайте голос, якщо комусь дали за онлайн розміщення.

У меня один депозит открыт в отделении, а другой онлайн. Кредитный лимит никто мне не повысил. Как было 6к. до войны так и сейчас.

То Вас вона ніколи не любила - це трохи інше. У мене зараз ліміт маже вп'ятеро менший, ніж до війни, в декому взагалі нічого не повернули. Тут ніби маєло б бути більше шансі на позитивні зрушення.
klug
 
Повідомлень: 7872
З нами з: 18.08.14
Подякував: 330 раз.
Подякували: 1098 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 134135136137
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: S i m, Vorlon і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1362)
14.01.2023 23:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.