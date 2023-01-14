У меня один депозит открыт в отделении, а другой онлайн. Кредитный лимит никто мне не повысил. Как было 6к. до войны так и сейчас.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 січ, 2023 22:02
У меня один депозит открыт в отделении, а другой онлайн. Кредитный лимит никто мне не повысил. Как было 6к. до войны так и сейчас.
Додано: Суб 14 січ, 2023 23:21
То Вас вона ніколи не любила - це трохи інше. У мене зараз ліміт маже вп'ятеро менший, ніж до війни, в декому взагалі нічого не повернули. Тут ніби маєло б бути більше шансі на позитивні зрушення.
Додано: Нед 15 січ, 2023 00:19
Тася раніше, як відомо, масово ліміти піднімала "хвилями". І період між хвилями колись був і 3 місяці і півроку. Так щоб постійно і щомісячно - точно не було. Скоріш за все там існує традиційна для банків новомодня прив'язка до КРІ, які зазвичай бувають квартальними та річними. Якщо практика "хвиль" дійсно існує та зберігається понині, то значить що чергового підвищення треба вже чекати не раніше ніж на початку весни (а може і літа). Бо попередня була у грудні - якраз під річні показники.
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