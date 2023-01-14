Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 134135136137 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ТАСКОМБАНК 2.7 5 7 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 29% 2 2- Погане. Некомпетентне. 14% 1 3- Задовільне. Хотілося б краще. 29% 2 4- Добре. Як і повинно бути. 14% 1 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 14% 1 Всього голосів : 7 Додано: Суб 14 січ, 2023 22:02 klug написав: Крім того, що уся ця історія з підняттям КЛ сумнівна, як така, здається, що його піднімали лише тим, хто не осилив онлайн і відкривав у відділенні. Подайте голос, якщо комусь дали за онлайн розміщення. Крім того, що уся ця історія з підняттям КЛ сумнівна, як така, здається, що його піднімали лише тим, хто не осилив онлайн і відкривав у відділенні. Подайте голос, якщо комусь дали за онлайн розміщення.

У меня один депозит открыт в отделении, а другой онлайн. Кредитный лимит никто мне не повысил. Как было 6к. до войны так и сейчас. У меня один депозит открыт в отделении, а другой онлайн. Кредитный лимит никто мне не повысил. Как было 6к. до войны так и сейчас. lara_08 Повідомлень: 587 З нами з: 05.05.14 Подякував: 10 раз. Подякували: 91 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 січ, 2023 23:21 lara_08 написав: klug написав: Крім того, що уся ця історія з підняттям КЛ сумнівна, як така, здається, що його піднімали лише тим, хто не осилив онлайн і відкривав у відділенні. Подайте голос, якщо комусь дали за онлайн розміщення. Крім того, що уся ця історія з підняттям КЛ сумнівна, як така, здається, що його піднімали лише тим, хто не осилив онлайн і відкривав у відділенні. Подайте голос, якщо комусь дали за онлайн розміщення.

У меня один депозит открыт в отделении, а другой онлайн. Кредитный лимит никто мне не повысил. Как было 6к. до войны так и сейчас. У меня один депозит открыт в отделении, а другой онлайн. Кредитный лимит никто мне не повысил. Как было 6к. до войны так и сейчас.

То Вас вона ніколи не любила - це трохи інше. У мене зараз ліміт маже вп'ятеро менший, ніж до війни, в декому взагалі нічого не повернули. Тут ніби маєло б бути більше шансі на позитивні зрушення. То Вас вона ніколи не любила - це трохи інше. У мене зараз ліміт маже вп'ятеро менший, ніж до війни, в декому взагалі нічого не повернули. Тут ніби маєло б бути більше шансі на позитивні зрушення. klug Повідомлень: 7872 З нами з: 18.08.14 Подякував: 330 раз. Подякували: 1098 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 січ, 2023 00:19 klug написав: Тут ніби маєло б бути більше шансі на позитивні зрушення. Тут ніби маєло б бути більше шансі на позитивні зрушення.

Тася раніше, як відомо, масово ліміти піднімала "хвилями". І період між хвилями колись був і 3 місяці і півроку. Так щоб постійно і щомісячно - точно не було. Скоріш за все там існує традиційна для банків новомодня прив'язка до КРІ, які зазвичай бувають квартальними та річними. Якщо практика "хвиль" дійсно існує та зберігається понині, то значить що чергового підвищення треба вже чекати не раніше ніж на початку весни (а може і літа). Бо попередня була у грудні - якраз під річні показники. Тася раніше, як відомо, масово ліміти піднімала "хвилями". І період між хвилями колись був і 3 місяці і півроку. Так щоб постійно і щомісячно - точно не було. Скоріш за все там існує традиційна для банків новомодня прив'язка до КРІ, які зазвичай бувають квартальними та річними. Якщо практика "хвиль" дійсно існує та зберігається понині, то значить що чергового підвищення треба вже чекати не раніше ніж на початку весни (а може і літа). Бо попередня була у грудні - якраз під річні показники. Alien Повідомлень: 1178 З нами з: 12.01.20 Подякував: 41 раз. Подякували: 297 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 134135136137 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_