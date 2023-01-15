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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 січ, 2023 22:02
klug написав:
Крім того, що уся ця історія з підняттям КЛ сумнівна, як така, здається, що його піднімали лише тим, хто не осилив онлайн і відкривав у відділенні. Подайте голос, якщо комусь дали за онлайн розміщення.
У меня один депозит открыт в отделении, а другой онлайн. Кредитный лимит никто мне не повысил. Как было 6к. до войны так и сейчас.
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lara_08
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Додано: Суб 14 січ, 2023 23:21
lara_08 написав: klug написав:
Крім того, що уся ця історія з підняттям КЛ сумнівна, як така, здається, що його піднімали лише тим, хто не осилив онлайн і відкривав у відділенні. Подайте голос, якщо комусь дали за онлайн розміщення.
У меня один депозит открыт в отделении, а другой онлайн. Кредитный лимит никто мне не повысил. Как было 6к. до войны так и сейчас.
То Вас вона ніколи не любила - це трохи інше. У мене зараз ліміт маже вп'ятеро менший, ніж до війни, в декому взагалі нічого не повернули. Тут ніби маєло б бути більше шансі на позитивні зрушення.
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klug
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Додано: Нед 15 січ, 2023 00:19
klug написав:
Тут ніби маєло б бути більше шансі на позитивні зрушення.
Тася раніше, як відомо, масово ліміти піднімала "хвилями". І період між хвилями колись був і 3 місяці і півроку. Так щоб постійно і щомісячно - точно не було. Скоріш за все там існує традиційна для банків новомодня прив'язка до КРІ, які зазвичай бувають квартальними та річними. Якщо практика "хвиль" дійсно існує та зберігається понині, то значить що чергового підвищення треба вже чекати не раніше ніж на початку весни (а може і літа). Бо попередня була у грудні - якраз під річні показники.
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Alien
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2
Додано: Нед 15 січ, 2023 09:37
Alien написав: klug написав:
Крім того, що уся ця історія з підняттям КЛ сумнівна, як така, здається, що його піднімали лише тим, хто не осилив онлайн і відкривав у відділенні. Подайте голос, якщо комусь дали за онлайн розміщення.
Мій голос подано
Сформулюємо питання по-іншому.
1. На яку суму потрібно відкрити конверт-депозити, щоб підняли кредитний ліміт?
2. Який був до підняття? Бо у мене наразі 15000, то, може, це максимум, що може зараз бути?
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Додано: Нед 15 січ, 2023 09:40
Amethyst написав:
Сторонній р2р (шштовХання з Моні, наприклад) проведеться не раніше +1дн, тому користуйтеся підв'язаними картками в Т2Ю, а краще, СЕПом, особливо для сум від 30К.
З власного досвіду (два рази): проводиться (штовхання з Моно) тим же днем, але! після 18 години. І депозит, до речі, можна теж відкрити після 18 години. Але останні рази вже не експериментував, а штовхав СЕПом (тобто по реквізитам).
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Додано: Нед 15 січ, 2023 10:30
Искатель написав: Alien написав: klug написав:
Крім того, що уся ця історія з підняттям КЛ сумнівна, як така, здається, що його піднімали лише тим, хто не осилив онлайн і відкривав у відділенні. Подайте голос, якщо комусь дали за онлайн розміщення.
Мій голос подано
Сформулюємо питання по-іншому.
1. На яку суму потрібно відкрити конверт-депозити, щоб підняли кредитний ліміт?
2. Який був до підняття? Бо у мене наразі 15000, то, може, це максимум, що може зараз бути?
1. Це знає тільки сама Тася. І вона інфою не ділиться. В моєму випадку депо був по максимуму - 100к. Втім не думаю, що це основне на що вони звертають увагу. Там же як відомо 1000 факторів
.
2. Ліміт на момент підняття 10к, після підняття - 50к. Так до у вас ще є куди піднімати. Про всяк випадок - до війни ліміт був щось в районі 30-40к. Тобто однозначно підняли вище довоєнного.
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Додано: Нед 15 січ, 2023 10:36
Искатель написав:
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2. Який був до підняття? Бо у мене наразі 15000, то, може, це максимум, що може зараз бути?
по 50к восени наливали
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