Amethyst
Сейчас проконало. Только у меня еще куча 0 депозитов сейчас висят ... рукожопы еще те...
Но поддержка еще та...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 січ, 2023 19:11
Amethyst
Сейчас проконало. Только у меня еще куча 0 депозитов сейчас висят ... рукожопы еще те...
Но поддержка еще та...
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