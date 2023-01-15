Amethyst
Сейчас проконало. Только у меня еще куча 0 депозитов сейчас висят ... рукожопы еще те...
Но поддержка еще та...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 січ, 2023 19:11
Amethyst
Сейчас проконало. Только у меня еще куча 0 депозитов сейчас висят ... рукожопы еще те...
Но поддержка еще та...
Додано: Нед 15 січ, 2023 22:54
Re: ТАСКОМБАНК
Я не бачу закономірності. До війни кредліміт кілька років був 500-3000 грн. Коли поновили і багатьом порізали мені підняли до 9000 грн.
Відкрив максимальний конверт, декілька тис. грн. постійно валяються на ощадному, при оформлені Very ліміт скинули до 0.
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