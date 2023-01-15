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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 135136137138

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 19:11

Amethyst

Сейчас проконало. Только у меня еще куча 0 депозитов сейчас висят ... рукожопы еще те...

Но поддержка еще та...
vpchelko
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 22:54

Re: ТАСКОМБАНК

  Искатель написав:1. На яку суму потрібно відкрити конверт-депозити, щоб підняли кредитний ліміт?

Я не бачу закономірності. До війни кредліміт кілька років був 500-3000 грн. Коли поновили і багатьом порізали мені підняли до 9000 грн.
Відкрив максимальний конверт, декілька тис. грн. постійно валяються на ощадному, при оформлені Very ліміт скинули до 0.
Славик
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 23:55

Мені тут розповіли, що ТАСька навіть власним співробітникам неохоче ліміти наливає і вони теж не можуть зрозуміти систему скорингу, бо часто дають ліміти таким, що сам би йому ніколи не позичив.
klug
 
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  #<1 ... 135136137138
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