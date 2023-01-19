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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 136137138139>

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ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 19:11

Amethyst

Сейчас проконало. Только у меня еще куча 0 депозитов сейчас висят ... рукожопы еще те...

Но поддержка еще та...
vpchelko
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 22:54

Re: ТАСКОМБАНК

  Искатель написав:1. На яку суму потрібно відкрити конверт-депозити, щоб підняли кредитний ліміт?

Я не бачу закономірності. До війни кредліміт кілька років був 500-3000 грн. Коли поновили і багатьом порізали мені підняли до 9000 грн.
Відкрив максимальний конверт, декілька тис. грн. постійно валяються на ощадному, при оформлені Very ліміт скинули до 0.
Славик
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 23:55

Мені тут розповіли, що ТАСька навіть власним співробітникам неохоче ліміти наливає і вони теж не можуть зрозуміти систему скорингу, бо часто дають ліміти таким, що сам би йому ніколи не позичив.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 08:13

Re: ТАСКОМБАНК

  klug написав:Мені тут розповіли, що ТАСька навіть власним співробітникам неохоче ліміти наливає і вони теж не можуть зрозуміти систему скорингу, бо часто дають ліміти таким, що сам би йому ніколи не позичив.


Может проблема в уровне квалификации сотрудников?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 16:59

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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 10:37

Можно ли без комисса положить гривну на грнВ5 или грнСберсчет Таси через ПУМБ (Всекарта)? Если да, напишите пожалуйста подробно как. Нужно для последующего открытия конвертдепо в Тасе.
larnic
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 11:01

Re: ТАСКОМБАНК

  larnic написав:без комисса положить гривну на грнВ5

Толкайте с ПУМБА p2p
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 15:39

  larnic написав:Можно ли без комисса положить гривну на грнВ5 или грнСберсчет

Також цікавить але гривня вже в готівці, можливо через поповнення картки іншого банку з безплатною п2п на Б5 в терміналах типу Іbox, изипей чи інших? Суми не великі, не клюбні па100.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 17:20

Никто не в курсе, почему снялось 20 грн комиссии за GSM-банкинг, хотя раньше никогда не снималось? В настройках приложения не нахожу ничего подобного. Как-то можно от комиссии избавиться?
Tessa
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 17:26

Re: ТАСКОМБАНК

Tessa, услуга подключается по каждой карте. Её управление доступно в настройках карты.
Чтобы не снималось, необходимо выбрать карту, потом шестерёнку и выключить GSM-банкинг.
Howl
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