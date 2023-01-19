Amethyst
Сейчас проконало. Только у меня еще куча 0 депозитов сейчас висят ... рукожопы еще те...
Но поддержка еще та...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 січ, 2023 19:11
Amethyst
Сейчас проконало. Только у меня еще куча 0 депозитов сейчас висят ... рукожопы еще те...
Но поддержка еще та...
Додано: Нед 15 січ, 2023 22:54
Re: ТАСКОМБАНК
Я не бачу закономірності. До війни кредліміт кілька років був 500-3000 грн. Коли поновили і багатьом порізали мені підняли до 9000 грн.
Відкрив максимальний конверт, декілька тис. грн. постійно валяються на ощадному, при оформлені Very ліміт скинули до 0.
Додано: Нед 15 січ, 2023 23:55
Мені тут розповіли, що ТАСька навіть власним співробітникам неохоче ліміти наливає і вони теж не можуть зрозуміти систему скорингу, бо часто дають ліміти таким, що сам би йому ніколи не позичив.
Додано: Пон 16 січ, 2023 08:13
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Вів 17 січ, 2023 16:59
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Подробиці за посиланням: https://news.finance.ua/ua/oplachuyte-t ... -podarunok
Додано: Чет 19 січ, 2023 10:37
Можно ли без комисса положить гривну на грнВ5 или грнСберсчет Таси через ПУМБ (Всекарта)? Если да, напишите пожалуйста подробно как. Нужно для последующего открытия конвертдепо в Тасе.
Додано: Чет 19 січ, 2023 11:01
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Чет 19 січ, 2023 15:39
Додано: Чет 19 січ, 2023 17:20
Никто не в курсе, почему снялось 20 грн комиссии за GSM-банкинг, хотя раньше никогда не снималось? В настройках приложения не нахожу ничего подобного. Как-то можно от комиссии избавиться?
Додано: Чет 19 січ, 2023 17:26
Re: ТАСКОМБАНК
Tessa, услуга подключается по каждой карте. Её управление доступно в настройках карты.
Чтобы не снималось, необходимо выбрать карту, потом шестерёнку и выключить GSM-банкинг.
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