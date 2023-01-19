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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 136137138139

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 18:13

Howl Спасибо! Интересная банка, карте уже больше года и я эту услугу не подключала :|
Tessa
 
Повідомлень: 24
З нами з: 22.02.21
Подякував: 9 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 18:22

  Tessa написав:Howl Спасибо! Интересная банка, карте уже больше года и я эту услугу не подключала :|

Вот вы и скажите об этом саппорту, хай возвращают
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3503
З нами з: 05.05.21
Подякував: 225 раз.
Подякували: 649 раз.
 
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  #<1 ... 136137138139
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