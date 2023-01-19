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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 січ, 2023 18:13
Howl
Спасибо! Интересная банка, карте уже больше года и я эту услугу не подключала
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Tessa
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Додано: Чет 19 січ, 2023 18:22
Tessa написав:Howl
Спасибо! Интересная банка, карте уже больше года и я эту услугу не подключала
Вот вы и скажите об этом саппорту, хай возвращают
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Amethyst
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