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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 січ, 2023 18:13
Howl Спасибо! Интересная банка, карте уже больше года и я эту услугу не подключала
Додано: Чет 19 січ, 2023 18:22
Додано: П'ят 20 січ, 2023 07:55
зняли гроші за овердрафт
Вчора відкрив 2 карти у банку грн і дол для конвертаційного депозиту. Перевів суму на карту з іншого банку , гроші з'явились відразу. відкрив депозит. Сьогодні прийшло повідомлення про списання комісії за використовування кредитною лінією. На ГЛ кажуть що це овердрафт, типу гроші зарахувались набагато пізніше. Так чого ж банк їх показує в додатку, якщо насправді грошей ще немає. Як на мене це звичайне шахрайство з боку банку. Ось таким виявилося моє знайомство з ТАС (((
Додано: П'ят 20 січ, 2023 08:19
Друзі, у ТАСі для конвертдепо обирати грн Верікард та валютну Платівку? Чогось їх саппорт агітує за доларовий Ажур.
Задача - без комісії поповнювати гривнею або у відділенні, або з Ізі/Моно. Ну і зняти потім депо без комісії.
Буду вдячний за пораду.
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