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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 136137138139

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ТАСКОМБАНК 2.9 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 18:13

Howl Спасибо! Интересная банка, карте уже больше года и я эту услугу не подключала :|
Tessa
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 18:22

  Tessa написав:Howl Спасибо! Интересная банка, карте уже больше года и я эту услугу не подключала :|

Вот вы и скажите об этом саппорту, хай возвращают
Amethyst
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Повідомлень: 3503
З нами з: 05.05.21
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Подякували: 649 раз.
 
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9
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 07:55

зняли гроші за овердрафт

Вчора відкрив 2 карти у банку грн і дол для конвертаційного депозиту. Перевів суму на карту з іншого банку , гроші з'явились відразу. відкрив депозит. Сьогодні прийшло повідомлення про списання комісії за використовування кредитною лінією. На ГЛ кажуть що це овердрафт, типу гроші зарахувались набагато пізніше. Так чого ж банк їх показує в додатку, якщо насправді грошей ще немає. Як на мене це звичайне шахрайство з боку банку. Ось таким виявилося моє знайомство з ТАС (((
yuluk
 
Повідомлень: 254
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 08:19

Друзі, у ТАСі для конвертдепо обирати грн Верікард та валютну Платівку? Чогось їх саппорт агітує за доларовий Ажур.

Задача - без комісії поповнювати гривнею або у відділенні, або з Ізі/Моно. Ну і зняти потім депо без комісії.
Буду вдячний за пораду.
evgr
 
Повідомлень: 34
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 09:35

Re: ТАСКОМБАНК

evgr, azure = Платівка.
Howl
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Повідомлень: 5129
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 09:53

Howl

Дякую, зрозумів. Це їх маркетологи з/п відпрацьовують з постійними ребрендингами одного й того ж банківського продукту.
evgr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 14:35

  yuluk написав:Вчора відкрив 2 карти у банку грн і дол для конвертаційного депозиту. Перевів суму на карту з іншого банку , гроші з'явились відразу. відкрив депозит. Сьогодні прийшло повідомлення про списання комісії за використовування кредитною лінією. На ГЛ кажуть що це овердрафт, типу гроші зарахувались набагато пізніше. Так чого ж банк їх показує в додатку, якщо насправді грошей ще немає. Як на мене це звичайне шахрайство з боку банку. Ось таким виявилося моє знайомство з ТАС (((

Тут інше цікаво: як Вам взагалі дало відкрити депозит, якщо гроші ще не були проведені? Почитайте кілька останніх сторінок, я якраз писав, що якщо просто закинути гроші по P2P, то ТАС не дає відкрити депозит, аж поки кошти не проведуться по рахунку.

А те, що відображається залишок на карті, - це нормальна практика :) Це так званий "авторизаційний залишок". Ви, напевно, недавно користуєтесь банківськими картками або раніше, крім Приватбанку, ніде не обслуговувалися...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 15:16

  Искатель написав:Тут інше цікаво: як Вам взагалі дало відкрити депозит, якщо гроші ще не були проведені?

Виглядає тек, що відкрив з кредитних.
klug
 
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