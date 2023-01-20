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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 січ, 2023 18:13
Howl Спасибо! Интересная банка, карте уже больше года и я эту услугу не подключала
Додано: Чет 19 січ, 2023 18:22
Додано: П'ят 20 січ, 2023 07:55
зняли гроші за овердрафт
Вчора відкрив 2 карти у банку грн і дол для конвертаційного депозиту. Перевів суму на карту з іншого банку , гроші з'явились відразу. відкрив депозит. Сьогодні прийшло повідомлення про списання комісії за використовування кредитною лінією. На ГЛ кажуть що це овердрафт, типу гроші зарахувались набагато пізніше. Так чого ж банк їх показує в додатку, якщо насправді грошей ще немає. Як на мене це звичайне шахрайство з боку банку. Ось таким виявилося моє знайомство з ТАС (((
Додано: П'ят 20 січ, 2023 08:19
Друзі, у ТАСі для конвертдепо обирати грн Верікард та валютну Платівку? Чогось їх саппорт агітує за доларовий Ажур.
Задача - без комісії поповнювати гривнею або у відділенні, або з Ізі/Моно. Ну і зняти потім депо без комісії.
Буду вдячний за пораду.
Додано: П'ят 20 січ, 2023 09:35
Re: ТАСКОМБАНК
evgr, azure = Платівка.
Додано: П'ят 20 січ, 2023 09:53
Howl
Дякую, зрозумів. Це їх маркетологи з/п відпрацьовують з постійними ребрендингами одного й того ж банківського продукту.
Додано: П'ят 20 січ, 2023 14:35
Тут інше цікаво: як Вам взагалі дало відкрити депозит, якщо гроші ще не були проведені? Почитайте кілька останніх сторінок, я якраз писав, що якщо просто закинути гроші по P2P, то ТАС не дає відкрити депозит, аж поки кошти не проведуться по рахунку.
А те, що відображається залишок на карті, - це нормальна практика Це так званий "авторизаційний залишок". Ви, напевно, недавно користуєтесь банківськими картками або раніше, крім Приватбанку, ніде не обслуговувалися...
Додано: П'ят 20 січ, 2023 15:16
Додано: П'ят 20 січ, 2023 17:44
Искатель я досить давно користуюсь банківськими продуктами . В мене є Сенс, Моно, ПУМБ, Піраеус... і декілька ще. ))
В цих банках якщо гроші заходять на карту, то з ними відразу можна робити що завгодно. В ПУМБ одного разу був такий випадок з несанкціонованим овердрафтом, але одразу зайшла транзакція з поверненням цих грошей навіть без мого звернення.
До речі зранку я ще зробив один переказ і гроші теж миттево з'явились на карті, але я вже подзвонив на ГЛ і спитав чи можу відривати депо - сказали що ні , але можу розраховуватись по терміналах і в інтернеті . Якась дивна поведінка, ніколи раніше з таким не зустрічався в жодному банку.
Востаннє редагувалось yuluk в П'ят 20 січ, 2023 18:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 20 січ, 2023 17:56
yuluk те що ви могли з таким не стикатись у банках - охоче вiрю. Але в принципi це цiлком нормальна ситуацiя в багатьох банках. Причому ПУМБ доволi часто практикував "плату за овер" (часто навiть - не правомiрно а тому вертали пiсля звернення). Також така плата була i у Альфи (нинi Сенс). Колись навiть на форумi щоб пояснити таким як ви природу цього явища навiть казки писали . Якщо цiкаво - почитайте коли матимете вiльний час - viewtopic.php?p=4892693#p4892693 - як на мене достатньо повчально.
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