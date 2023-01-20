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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 137138139140 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ТАСКОМБАНК 2.9 5 8 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 25% 2 2- Погане. Некомпетентне. 13% 1 3- Задовільне. Хотілося б краще. 25% 2 4- Добре. Як і повинно бути. 25% 2 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 13% 1 Всього голосів : 8 Додано: П'ят 20 січ, 2023 18:16 Alien дякую за казку, досить повчально. Та я розумію як гроші ходять. До речі клієнтом альфи я є з 2008 року , там з мене списували різні коміссії , але за овердрафт ніколи. А так я досить часто перекидую гроші з альфи на моно а потім ще на якийсь банк , з деяких причин мені так зручніше. І той же моно ніколи мені не рахував овер. А по цієї ситуації я не розумію , як мені зрозуміти що гроші вже на рахунку - якщо б мені не дозволили відкрити депо - то ок, але ж дозволили , а потім сказали що овердрафт. там то кажуть що таке неможливо yuluk Повідомлень: 257 З нами з: 04.02.11 Подякував: 33 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 січ, 2023 18:29 yuluk ну у різних людей різні рецепти як зрозуміти що сума вже провелась по рахунку. Дехто чекає коли в описанні операції "латиниця" зміниться на "кирилицю". Дехто просто підстраховується - якщо переказ по СЕП - то операцію можна проводити одразу, а якщо по р2р то краще щоб кошти щонайменше "переночували". Згоден з вами що банк поступив не коректно - по ідеї він мав не давати вам дозвіл на операцію поки кошти не провелись по рахунку. І Тася якраз зазвичай так і робила раніше. Чому її запобіжники не спрацювали у вашому випадку пояснити важко. Мабуть відбувся якийсь збій - в цьому випадку банк би мав провести розслідування і не наказувати вас на плату за овер, бо це більше їх провина

Якщо можна - одне уточнення - ви відкривали депо з кредитки з лімітом чи без ліміта? Бо виглядає так що банк міг вважати що депо відкрилось за кредитні. Alien Повідомлень: 1199 З нами з: 12.01.20 Подякував: 41 раз. Подякували: 303 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 січ, 2023 19:23 Alien карту відкрив вчора , до цього клієнтом банку не був. Кредитний ліміт попросив не відкривати, тобто він там дорівнює 0 yuluk Повідомлень: 257 З нами з: 04.02.11 Подякував: 33 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 137138139140 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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