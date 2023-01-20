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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 137138139140

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.9 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 18:16

Alien дякую за казку, досить повчально. Та я розумію як гроші ходять. До речі клієнтом альфи я є з 2008 року , там з мене списували різні коміссії , але за овердрафт ніколи. А так я досить часто перекидую гроші з альфи на моно а потім ще на якийсь банк , з деяких причин мені так зручніше. І той же моно ніколи мені не рахував овер. А по цієї ситуації я не розумію , як мені зрозуміти що гроші вже на рахунку - якщо б мені не дозволили відкрити депо - то ок, але ж дозволили , а потім сказали що овердрафт. там то кажуть що таке неможливо
yuluk
 
Повідомлень: 257
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 18:29

yuluk ну у різних людей різні рецепти як зрозуміти що сума вже провелась по рахунку. Дехто чекає коли в описанні операції "латиниця" зміниться на "кирилицю". Дехто просто підстраховується - якщо переказ по СЕП - то операцію можна проводити одразу, а якщо по р2р то краще щоб кошти щонайменше "переночували". Згоден з вами що банк поступив не коректно - по ідеї він мав не давати вам дозвіл на операцію поки кошти не провелись по рахунку. І Тася якраз зазвичай так і робила раніше. Чому її запобіжники не спрацювали у вашому випадку пояснити важко. Мабуть відбувся якийсь збій - в цьому випадку банк би мав провести розслідування і не наказувати вас на плату за овер, бо це більше їх провина
Якщо можна - одне уточнення - ви відкривали депо з кредитки з лімітом чи без ліміта? Бо виглядає так що банк міг вважати що депо відкрилось за кредитні.
Alien
 
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2
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 19:23

Alien карту відкрив вчора , до цього клієнтом банку не був. Кредитний ліміт попросив не відкривати, тобто він там дорівнює 0
yuluk
 
Повідомлень: 257
З нами з: 04.02.11
Подякував: 33 раз.
Подякували: 31 раз.
 
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  #<1 ... 137138139140
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