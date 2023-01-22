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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 січ, 2023 18:16
Alien дякую за казку, досить повчально. Та я розумію як гроші ходять. До речі клієнтом альфи я є з 2008 року , там з мене списували різні коміссії , але за овердрафт ніколи. А так я досить часто перекидую гроші з альфи на моно а потім ще на якийсь банк , з деяких причин мені так зручніше. І той же моно ніколи мені не рахував овер. А по цієї ситуації я не розумію , як мені зрозуміти що гроші вже на рахунку - якщо б мені не дозволили відкрити депо - то ок, але ж дозволили , а потім сказали що овердрафт. там то кажуть що таке неможливо
Додано: П'ят 20 січ, 2023 18:29
yuluk ну у різних людей різні рецепти як зрозуміти що сума вже провелась по рахунку. Дехто чекає коли в описанні операції "латиниця" зміниться на "кирилицю". Дехто просто підстраховується - якщо переказ по СЕП - то операцію можна проводити одразу, а якщо по р2р то краще щоб кошти щонайменше "переночували". Згоден з вами що банк поступив не коректно - по ідеї він мав не давати вам дозвіл на операцію поки кошти не провелись по рахунку. І Тася якраз зазвичай так і робила раніше. Чому її запобіжники не спрацювали у вашому випадку пояснити важко. Мабуть відбувся якийсь збій - в цьому випадку банк би мав провести розслідування і не наказувати вас на плату за овер, бо це більше їх провина
Якщо можна - одне уточнення - ви відкривали депо з кредитки з лімітом чи без ліміта? Бо виглядає так що банк міг вважати що депо відкрилось за кредитні.
Додано: П'ят 20 січ, 2023 19:23
Alien карту відкрив вчора , до цього клієнтом банку не був. Кредитний ліміт попросив не відкривати, тобто він там дорівнює 0
Додано: Суб 21 січ, 2023 10:58
Re: ТАСКОМБАНК
Читаю тарифи по Very. Виходить такий собі гібрид В5 та Платівки. Хотів уточнити у практиків: можна оплачувати комуналку в грейс з кешбеком 1%, загалом кешбек програма виходить краща за В5 (більші %, ширше покриття)? От чого не знайшов в описі - її видають безконтактну по-дефолту (бо за безконтактну В5, свого часу, вимагали грошей)?
Додано: Суб 21 січ, 2023 11:47
Rebel карта безконтактна по дефолту. Від нинішньої б5 краща за рахунок комуналю та аптек. Від б5 кращих часів коли було 1 % майже на усе включаючи комуналь та опсоси та 2% на бензин та продукти - однозначно гірша. Від комбінації б5+пудра зараз - теж гірша і суттєво. Тобто сенс замовляти картку мають або ті хто немає у Тасі кредиток взагалі, або лише власники б5. І то треба мати на увазі що ліміт тася не переносить. І вже були випадки коли ліміт по Вєрці або не давали взагалі або давали значно менший ніж на закритій б5. А без ліміту Вєрка не цікава в принципі
Додано: Нед 22 січ, 2023 08:03
Re: ТАСКОМБАНК
Панове, а таке питання - чи можуть бути кред ліміти у одної особи одночасно і на Б5 і на Пудрі? Пудра не додаткова, а з окремим рахунком.
Бо чичав що на вері та б5 не можна мати два ліміти одночасно, а як з цим у б5 з пудрою ?
І щоб вторий раз не питати - чи можна сепом з іншого банку поповнити ощадний депозит в Тасі? І якщо так, то можна відразу буде перекинути з ощадного на платівку, без відлежання( щоб комси не було) ?
Додано: Нед 22 січ, 2023 17:48
Re: ТАСКОМБАНК
Підкажіть, будь ласка, які карти відкривати (буду звертатись в відділення) для мвйбутнього онлайн конверт депо. Чи є якісь нюанси з видачею валюти? Є б5/пудра, але вона постійно в мінусі.
Додано: Нед 22 січ, 2023 18:04
Платівку (або azure) в гривні та долярів + Ощадний вклад в гривні. Кошти вноситимете на Ощадний звідки перекидуватимете на гривневу Платівку (Azure) з якої вже відкриватимете Конвертаційні. При відкритті Ощадного треба або одразу внести на нього готівку у відділенні або поповнити з існуючих карт Тасі. Враховуючи що на кредитках у вас мінус то щоб відкрити Ощадний доведеться поповнювати Платівку ззовні що не безкоштовно (мінімум 5 грн. за операцію) тому щоб взагалі було без комісу - перший раз краще відвідати відділення
Додано: Нед 22 січ, 2023 18:04
Свого часу, коли Пудру відкривали лише особам жіночої статі, я відкрив її на дружину і підключив до свого кредитного ліміту на Б5. Тобто у мене до одного кредліміту під'єднано дві карти. Щоправда, за рахунок цього мені один раз підвищили кредитний ліміт (так і написали "на Пудру").
СЕПом поповнити "Ощадний" можна, але я особисто так не робив.
Додано: Нед 22 січ, 2023 18:49
А я,немаючі шансів відвідати відділення, відкривав ощадний з прив'язоної картки іншого банку.Потім поповнив на необхідну суму по номеру рахунку (ИБАН)
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