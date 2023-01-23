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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 138139140141 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ТАСКОМБАНК 2.9 5 8 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 25% 2 2- Погане. Некомпетентне. 13% 1 3- Задовільне. Хотілося б краще. 25% 2 4- Добре. Як і повинно бути. 25% 2 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 13% 1 Всього голосів : 8 Додано: Нед 22 січ, 2023 18:59 Boundless написав: Підкажіть, будь ласка, чим Вєрка краща за б5+пудра? Підкажіть, будь ласка, чим Вєрка краща за б5+пудра?

Принципово, якщо розраховуватися за кордоном. У Very Card наразі



3.5. Плата за конвертацію (валюта операції відрізняється від валюти

рахунку) Не тарифікується



У В5 та Пудри 1%. У кешбек-категорію можна й не попасти, а цей коміс з кожної купівлі йде. Тому наразі В5+Пудра зазвичай не має сенсу за кордоном, на відміну від "дітей" ТАСу (sportbank та izibank), де також немає цієї комісії. Принципово, якщо розраховуватися за кордоном. У Very Card наразі3.5. Плата за конвертацію (валюта операції відрізняється від валютирахунку) Не тарифікуєтьсяУ В5 та Пудри 1%. У кешбек-категорію можна й не попасти, а цей коміс з кожної купівлі йде. Тому наразі В5+Пудра зазвичай не має сенсу за кордоном, на відміну від "дітей" ТАСу (sportbank та izibank), де також немає цієї комісії. wildlynx Повідомлень: 156 З нами з: 14.04.16 Подякував: 120 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 січ, 2023 22:19 Re: ТАСКОМБАНК Alien написав: Boundless написав: Підкажіть, будь ласка, які карти відкривати (буду звертатись в відділення) для мвйбутнього онлайн конверт депо. Чи є якісь нюанси з видачею валюти? Є б5/пудра, але вона постійно в мінусі. Підкажіть, будь ласка, які карти відкривати (буду звертатись в відділення) для мвйбутнього онлайн конверт депо. Чи є якісь нюанси з видачею валюти? Є б5/пудра, але вона постійно в мінусі.

Платівку (або azure) в гривні та долярів + Ощадний вклад в гривні. Кошти вноситимете на Ощадний звідки перекидуватимете на гривневу Платівку (Azure) з якої вже відкриватимете Конвертаційні. При відкритті Ощадного треба або одразу внести на нього готівку у відділенні або поповнити з існуючих карт Тасі. Враховуючи що на кредитках у вас мінус то щоб відкрити Ощадний доведеться поповнювати Платівку ззовні що не безкоштовно (мінімум 5 грн. за операцію) тому щоб взагалі було без комісу - перший раз краще відвідати відділення Платівку (або azure) в гривні та долярів + Ощадний вклад в гривні. Кошти вноситимете на Ощадний звідки перекидуватимете на гривневу Платівку (Azure) з якої вже відкриватимете Конвертаційні. При відкритті Ощадного треба або одразу внести на нього готівку у відділенні або поповнити з існуючих карт Тасі. Враховуючи що на кредитках у вас мінус то щоб відкрити Ощадний доведеться поповнювати Платівку ззовні що не безкоштовно (мінімум 5 грн. за операцію) тому щоб взагалі було без комісу - перший раз краще відвідати відділення А на ощадному гривня має відлежатися кілька днів чи можна одразу на карту кидати? А на ощадному гривня має відлежатися кілька днів чи можна одразу на карту кидати? Boundless Повідомлень: 2018 З нами з: 12.02.08 Подякував: 88 раз. Подякували: 116 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 січ, 2023 22:28 Boundless можна одразу. Alien Повідомлень: 1213 З нами з: 12.01.20 Подякував: 41 раз. Подякували: 307 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 січ, 2023 05:59 Искатель написав: 1finanсier написав: Панове, а таке питання - чи можуть бути кред ліміти у одної особи одночасно і на Б5 і на Пудрі? Пудра не додаткова, а з окремим рахунком.

Бо чичав що на вері та б5 не можна мати два ліміти одночасно, а як з цим у б5 з пудрою ?

І щоб вторий раз не питати - чи можна сепом з іншого банку поповнити ощадний депозит в Тасі? І якщо так, то можна відразу буде перекинути з ощадного на платівку, без відлежання( щоб комси не було) ? Панове, а таке питання - чи можуть бути кред ліміти у одної особи одночасно і на Б5 і на Пудрі? Пудра не додаткова, а з окремим рахунком.Бо чичав що на вері та б5 не можна мати два ліміти одночасно, а як з цим у б5 з пудрою ?І щоб вторий раз не питати - чи можна сепом з іншого банку поповнити ощадний депозит в Тасі? І якщо так, то можна відразу буде перекинути з ощадного на платівку, без відлежання( щоб комси не було) ?

Свого часу, коли Пудру відкривали лише особам жіночої статі, я відкрив її на дружину і підключив до свого кредитного ліміту на Б5. Тобто у мене до одного кредліміту під'єднано дві карти. Щоправда, за рахунок цього мені один раз підвищили кредитний ліміт (так і написали "на Пудру").

СЕПом поповнити "Ощадний" можна, але я особисто так не робив. Свого часу, коли Пудру відкривали лише особам жіночої статі, я відкрив її на дружину і підключив до свого кредитного ліміту на Б5. Тобто у мене до одного кредліміту під'єднано дві карти. Щоправда, за рахунок цього мені один раз підвищили кредитний ліміт (так і написали "на Пудру").СЕПом поповнити "Ощадний" можна, але я особисто так не робив.



А як так можна підключити до одного кред ліміту? Бо на Б5 є в мене ліміт і висточило б мені на дві картки А як так можна підключити до одного кред ліміту? Бо на Б5 є в мене ліміт і висточило б мені на дві картки 1finanсier

Повідомлень: 540 З нами з: 02.09.19 Подякував: 187 раз. Подякували: 36 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 січ, 2023 08:39 1finanсier написав: А як так можна підключити до одного кред ліміту? Бо на Б5 є в мене ліміт і висточило б мені на дві картки А як так можна підключити до одного кред ліміту? Бо на Б5 є в мене ліміт і висточило б мені на дві картки



Свого часу вже і не пам'ятаю, як це робилося. Але тоді чоловікам не можна було оформляти "Пудру". А от приблизно в кінці 2021 року "Пудру" почали відкривати усім. І тоді я відкрив на себе, як додаткову, і її почепили на один і той же рахунок, отже, і ліміт кредитний став спільний. Але у мене ліміту не вистачає, а добавляти вони зовсім не поспішають... Свого часу вже і не пам'ятаю, як це робилося. Але тоді чоловікам не можна було оформляти "Пудру". А от приблизно в кінці 2021 року "Пудру" почали відкривати усім. І тоді я відкрив на себе, як додаткову, і її почепили на один і той же рахунок, отже, і ліміт кредитний став спільний. Але у мене ліміту не вистачає, а добавляти вони зовсім не поспішають... Искатель Повідомлень: 5717 З нами з: 22.02.16 Подякував: 901 раз. Подякували: 4656 раз. Профіль 6 13 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 січ, 2023 11:03 Re: ТАСКОМБАНК Искатель, ну сейчас тарифы уже другие и там ко счёту Б5 оформить в качестве допки Пудру нельзя. Howl

Повідомлень: 5131 З нами з: 08.03.18 Подякував: 514 раз. Подякували: 952 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 138139140141 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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