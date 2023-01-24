Boundless написав:Підкажіть, будь ласка, чим Вєрка краща за б5+пудра?
Принципово, якщо розраховуватися за кордоном. У Very Card наразі
3.5. Плата за конвертацію (валюта операції відрізняється від валюти рахунку) Не тарифікується
У В5 та Пудри 1%. У кешбек-категорію можна й не попасти, а цей коміс з кожної купівлі йде. Тому наразі В5+Пудра зазвичай не має сенсу за кордоном, на відміну від "дітей" ТАСу (sportbank та izibank), де також немає цієї комісії.
Boundless написав:Підкажіть, будь ласка, які карти відкривати (буду звертатись в відділення) для мвйбутнього онлайн конверт депо. Чи є якісь нюанси з видачею валюти? Є б5/пудра, але вона постійно в мінусі.
Платівку (або azure) в гривні та долярів + Ощадний вклад в гривні. Кошти вноситимете на Ощадний звідки перекидуватимете на гривневу Платівку (Azure) з якої вже відкриватимете Конвертаційні. При відкритті Ощадного треба або одразу внести на нього готівку у відділенні або поповнити з існуючих карт Тасі. Враховуючи що на кредитках у вас мінус то щоб відкрити Ощадний доведеться поповнювати Платівку ззовні що не безкоштовно (мінімум 5 грн. за операцію) тому щоб взагалі було без комісу - перший раз краще відвідати відділення
А на ощадному гривня має відлежатися кілька днів чи можна одразу на карту кидати?
1finanсier написав:Панове, а таке питання - чи можуть бути кред ліміти у одної особи одночасно і на Б5 і на Пудрі? Пудра не додаткова, а з окремим рахунком. Бо чичав що на вері та б5 не можна мати два ліміти одночасно, а як з цим у б5 з пудрою ? І щоб вторий раз не питати - чи можна сепом з іншого банку поповнити ощадний депозит в Тасі? І якщо так, то можна відразу буде перекинути з ощадного на платівку, без відлежання( щоб комси не було) ?
Свого часу, коли Пудру відкривали лише особам жіночої статі, я відкрив її на дружину і підключив до свого кредитного ліміту на Б5. Тобто у мене до одного кредліміту під'єднано дві карти. Щоправда, за рахунок цього мені один раз підвищили кредитний ліміт (так і написали "на Пудру"). СЕПом поповнити "Ощадний" можна, але я особисто так не робив.
А як так можна підключити до одного кред ліміту? Бо на Б5 є в мене ліміт і висточило б мені на дві картки
1finanсier написав:А як так можна підключити до одного кред ліміту? Бо на Б5 є в мене ліміт і висточило б мені на дві картки
Свого часу вже і не пам'ятаю, як це робилося. Але тоді чоловікам не можна було оформляти "Пудру". А от приблизно в кінці 2021 року "Пудру" почали відкривати усім. І тоді я відкрив на себе, як додаткову, і її почепили на один і той же рахунок, отже, і ліміт кредитний став спільний. Але у мене ліміту не вистачає, а добавляти вони зовсім не поспішають...