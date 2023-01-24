Hostage33 написав:Ferlakur написав:Не пойму, по реферальной программе. пункты 4.1.1 и 4.1.2 - должны быть выполнены одновременно, или один из них?
https://tascombank.ua/files/Ofitsiini_U ... a_2022.pdf
По логике - или то, или то
По логике то да...
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Додано: Вів 24 січ, 2023 11:12
По логике то да...
Додано: Вів 24 січ, 2023 11:25
Оформил карту по реферальной программе.
Друг связался их поддержкой, отправили ему форму для заполнения - нужно указать данные тех, кто приглашает и кого приглашает.
Где-то через час мне перезвонили и предложили подойтпи в отделение в оговоренное время. Пришел, оформил карту.
Еще раз написал в поддержку, когда же будет кешбек - "на следующий рабочий день". "Следуюший рабочий день прошел" - мы не знаем, почему так, будем разбираться, сформировали заявку... Пока тишина.
Додано: Вів 24 січ, 2023 12:29
evgr а Ви якісь оплати карткою робили? Наприклад мені наступного дня після оплати Вєркою 100 грн. вітального бонуса зайшли. Правда це трохи інший бонус і я відкривався не по рефералці. Але знаю що у багатьох банків для отримання такого роду виплат треба зазвичай зробити якусь операцію. Часто на суму від 100 грн.
Додано: Вів 24 січ, 2023 13:13
Alien
Так розумію, вам зайшов бонус за першу оплату кредитними грошима?
Я кредитний ліміт навіть не встановлював - виключно для клубу "100к" відкрив.
Як поясняли у підтримці та відділенні, це має бути вітальний бонус за реєстрацію - без додаткових умов. Як у тому ж Ізі - тільки в додаток увійшов після реєстрації, а там уже 150 грн було кешбеку.
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