evgr а Ви якісь оплати карткою робили? Наприклад мені наступного дня після оплати Вєркою 100 грн. вітального бонуса зайшли. Правда це трохи інший бонус і я відкривався не по рефералці. Але знаю що у багатьох банків для отримання такого роду виплат треба зазвичай зробити якусь операцію. Часто на суму від 100 грн.
reef написав:Як буде краще зробити: з прив'язаної картки в ТАС2У перекинути гривню на Ощадний, чи перекинути на Велику п'ятірку - щоб потім відкрити конвертаційний? І яку сумму можна за раз перекинути в ТАС2У?
Якщо В5 не мінусі, щоб не робити зайвих рухів, пімпою потягніть з привязаної карти, та відкривайте депо. Сума залежить від карти донора, можна закинути за 2-3 рази.
Жена вчера зарегилась в ТАС2Ю по моей рефералке как новый клиент, заказала Верку, сегодня прислали смску с свв и пин кодами. Но при входе в приложение пишет "Похоже вы уже наш клиент, введите номер карты" А де его взять? В смс только последние 4 цифры.
reef написав:Як буде краще зробити: з прив'язаної картки в ТАС2У перекинути гривню на Ощадний, чи перекинути на Велику п'ятірку - щоб потім відкрити конвертаційний? І яку сумму можна за раз перекинути в ТАС2У?
Якщо В5 не мінусі, щоб не робити зайвих рухів, пімпою потягніть з привязаної карти, та відкривайте депо. Сума залежить від карти донора, можна закинути за 2-3 рази.
Кстати, о пимпе. У меня она есть только на карте Б5 с кредитным лимитом. На карте Б5 без кредитного лимита ее тупо нет. Или я плохо ищу?