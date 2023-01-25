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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 139140141142

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ТАСКОМБАНК 2.9 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 11:12

  Hostage33 написав:
  Ferlakur написав:Не пойму, по реферальной программе. пункты 4.1.1 и 4.1.2 - должны быть выполнены одновременно, или один из них?

https://tascombank.ua/files/Ofitsiini_U ... a_2022.pdf

По логике - или то, или то


По логике то да...
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 11:25

Оформил карту по реферальной программе.
Друг связался их поддержкой, отправили ему форму для заполнения - нужно указать данные тех, кто приглашает и кого приглашает.

Где-то через час мне перезвонили и предложили подойтпи в отделение в оговоренное время. Пришел, оформил карту.

Еще раз написал в поддержку, когда же будет кешбек - "на следующий рабочий день". "Следуюший рабочий день прошел" - мы не знаем, почему так, будем разбираться, сформировали заявку... Пока тишина.
evgr
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 12:29

evgr а Ви якісь оплати карткою робили? Наприклад мені наступного дня після оплати Вєркою 100 грн. вітального бонуса зайшли. Правда це трохи інший бонус і я відкривався не по рефералці. Але знаю що у багатьох банків для отримання такого роду виплат треба зазвичай зробити якусь операцію. Часто на суму від 100 грн.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 13:13

Alien

Так розумію, вам зайшов бонус за першу оплату кредитними грошима?
Я кредитний ліміт навіть не встановлював - виключно для клубу "100к" відкрив.

Як поясняли у підтримці та відділенні, це має бути вітальний бонус за реєстрацію - без додаткових умов. Як у тому ж Ізі - тільки в додаток увійшов після реєстрації, а там уже 150 грн було кешбеку.
evgr
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 22:33

Re: ТАСКОМБАНК

Як буде краще зробити: з прив'язаної картки в ТАС2У перекинути гривню на Ощадний, чи перекинути на Велику п'ятірку - щоб потім відкрити конвертаційний?
І яку сумму можна за раз перекинути в ТАС2У?
reef
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 23:48

  reef написав:Як буде краще зробити: з прив'язаної картки в ТАС2У перекинути гривню на Ощадний, чи перекинути на Велику п'ятірку - щоб потім відкрити конвертаційний?
І яку сумму можна за раз перекинути в ТАС2У?

Якщо В5 не мінусі, щоб не робити зайвих рухів, пімпою потягніть з привязаної карти, та відкривайте депо.
Сума залежить від карти донора, можна закинути за 2-3 рази.
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 12:12

Жена вчера зарегилась в ТАС2Ю по моей рефералке как новый клиент, заказала Верку, сегодня прислали смску с свв и пин кодами. Но при входе в приложение пишет "Похоже вы уже наш клиент, введите номер карты" А де его взять? В смс только последние 4 цифры.

UPD: порешали в отделении.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 13:54

  novichok написав:
  reef написав:Як буде краще зробити: з прив'язаної картки в ТАС2У перекинути гривню на Ощадний, чи перекинути на Велику п'ятірку - щоб потім відкрити конвертаційний?
І яку сумму можна за раз перекинути в ТАС2У?

Якщо В5 не мінусі, щоб не робити зайвих рухів, пімпою потягніть з привязаної карти, та відкривайте депо.
Сума залежить від карти донора, можна закинути за 2-3 рази.

Кстати, о пимпе. У меня она есть только на карте Б5 с кредитным лимитом. На карте Б5 без кредитного лимита ее тупо нет. Или я плохо ищу? :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 13:56

Re: ТАСКОМБАНК

Искатель, всё правильно. Пимпа есть, если на карте есть кредитный лимит.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 14:04

Re: ТАСКОМБАНК

А вот эти переводы р2р кредитных средств с Верки, которые бесплатны в первый календарный месяц, они - подпадают под льготный период?
Ferlakur
 
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