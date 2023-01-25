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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 140141142143 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ТАСКОМБАНК 2.9 5 8 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 25% 2 2- Погане. Некомпетентне. 13% 1 3- Задовільне. Хотілося б краще. 25% 2 4- Добре. Як і повинно бути. 25% 2 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 13% 1 Всього голосів : 8 Додано: Сер 25 січ, 2023 17:48 novichok написав: reef написав: Як буде краще зробити: з прив'язаної картки в ТАС2У перекинути гривню на Ощадний, чи перекинути на Велику п'ятірку - щоб потім відкрити конвертаційний?

І яку сумму можна за раз перекинути в ТАС2У? Як буде краще зробити: з прив'язаної картки в ТАС2У перекинути гривню на Ощадний, чи перекинути на Велику п'ятірку - щоб потім відкрити конвертаційний?І яку сумму можна за раз перекинути в ТАС2У?

Якщо В5 не мінусі, щоб не робити зайвих рухів, пімпою потягніть з привязаної карти, та відкривайте депо.

Сума залежить від карти донора, можна закинути за 2-3 рази. Якщо В5 не мінусі, щоб не робити зайвих рухів, пімпою потягніть з привязаної карти, та відкривайте депо.Сума залежить від карти донора, можна закинути за 2-3 рази.

Тут ще таке питання, депо с В5 буде відкриватись не напряму, а гривня з В5 буде зніматись на купівлю валюти. Там комісу не буде? Мені більше до вподоби на Ощадний, але не знаю, чи є там комісія?

Про сумму за раз я питав через фінмон.

А взагалі, що Ви називаєте пімпою? Тут ще таке питання, депо с В5 буде відкриватись не напряму, а гривня з В5 буде зніматись на купівлю валюти. Там комісу не буде? Мені більше до вподоби на Ощадний, але не знаю, чи є там комісія?Про сумму за раз я питав через фінмон.А взагалі, що Ви називаєте пімпою? reef Повідомлень: 2762 З нами з: 28.08.07 Подякував: 187 раз. Подякували: 181 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 січ, 2023 18:01 reef написав: novichok написав: reef написав: Як буде краще зробити: з прив'язаної картки в ТАС2У перекинути гривню на Ощадний, чи перекинути на Велику п'ятірку - щоб потім відкрити конвертаційний?

І яку сумму можна за раз перекинути в ТАС2У? Як буде краще зробити: з прив'язаної картки в ТАС2У перекинути гривню на Ощадний, чи перекинути на Велику п'ятірку - щоб потім відкрити конвертаційний?І яку сумму можна за раз перекинути в ТАС2У?

Якщо В5 не мінусі, щоб не робити зайвих рухів, пімпою потягніть з привязаної карти, та відкривайте депо.

Сума залежить від карти донора, можна закинути за 2-3 рази. Якщо В5 не мінусі, щоб не робити зайвих рухів, пімпою потягніть з привязаної карти, та відкривайте депо.Сума залежить від карти донора, можна закинути за 2-3 рази.

Тут ще таке питання, депо с В5 буде відкриватись не напряму, а гривня з В5 буде зніматись на купівлю валюти. Там комісу не буде? Мені більше до вподоби на Ощадний, але не знаю, чи є там комісія?

Про сумму за раз я питав через фінмон.

А взагалі, що Ви називаєте пімпою? Тут ще таке питання, депо с В5 буде відкриватись не напряму, а гривня з В5 буде зніматись на купівлю валюти. Там комісу не буде? Мені більше до вподоби на Ощадний, але не знаю, чи є там комісія?Про сумму за раз я питав через фінмон.А взагалі, що Ви називаєте пімпою?

Пімпа -- це така зелена (в аплікухі) кнопа під кредиткою для погашення прив'язаними картками.

Відкривати депо можна з будь-якої картки (але не з ощадного) за свої кошти

Я так пам'ятаю, що ощадний можна було поповнити і на 200К/дн (до ковіда точно )

А картку можна було поповнити на 25...75К/дн Пімпа -- це така зелена (в аплікухі) кнопа під кредиткою для погашення прив'язаними картками.Відкривати депо можна з будь-якої картки (але не з ощадного) за свої коштиЯ так пам'ятаю, що ощадний можна було поповнити і на 200К/дн (до ковіда точноА картку можна було поповнити на 25...75К/дн Amethyst

Повідомлень: 3517 З нами з: 05.05.21 Подякував: 226 раз. Подякували: 651 раз. Профіль 1 9 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 січ, 2023 18:13 reef

Якщо перекинути на Ощадний, то для відкриття валютного депо знадобиться ще одна карта в гривні, Платівка (Ажур). Через В5 відкриття буде без комісії. Оба варіанти робочі. В5 також можливо поповнити ІБАНом, але не пам'ятаю де є реквізити.

Пімпа на скріні зелена полоса

Якщо перекинути на Ощадний, то для відкриття валютного депо знадобиться ще одна карта в гривні, Платівка (Ажур). Через В5 відкриття буде без комісії. Оба варіанти робочі. В5 також можливо поповнити ІБАНом, але не пам'ятаю де є реквізити.Пімпа на скріні зелена полоса novichok

Повідомлень: 2900 З нами з: 31.03.13 Подякував: 19 раз. Подякували: 233 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 140141142143 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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