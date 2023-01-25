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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 140141142143

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ТАСКОМБАНК 2.9 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 17:48

  novichok написав:
  reef написав:Як буде краще зробити: з прив'язаної картки в ТАС2У перекинути гривню на Ощадний, чи перекинути на Велику п'ятірку - щоб потім відкрити конвертаційний?
І яку сумму можна за раз перекинути в ТАС2У?

Якщо В5 не мінусі, щоб не робити зайвих рухів, пімпою потягніть з привязаної карти, та відкривайте депо.
Сума залежить від карти донора, можна закинути за 2-3 рази.

Тут ще таке питання, депо с В5 буде відкриватись не напряму, а гривня з В5 буде зніматись на купівлю валюти. Там комісу не буде? Мені більше до вподоби на Ощадний, але не знаю, чи є там комісія?
Про сумму за раз я питав через фінмон.
А взагалі, що Ви називаєте пімпою?
reef
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 18:01

  reef написав:
  novichok написав:
  reef написав:Як буде краще зробити: з прив'язаної картки в ТАС2У перекинути гривню на Ощадний, чи перекинути на Велику п'ятірку - щоб потім відкрити конвертаційний?
І яку сумму можна за раз перекинути в ТАС2У?

Якщо В5 не мінусі, щоб не робити зайвих рухів, пімпою потягніть з привязаної карти, та відкривайте депо.
Сума залежить від карти донора, можна закинути за 2-3 рази.

Тут ще таке питання, депо с В5 буде відкриватись не напряму, а гривня з В5 буде зніматись на купівлю валюти. Там комісу не буде? Мені більше до вподоби на Ощадний, але не знаю, чи є там комісія?
Про сумму за раз я питав через фінмон.
А взагалі, що Ви називаєте пімпою?

Пімпа -- це така зелена (в аплікухі) кнопа під кредиткою для погашення прив'язаними картками.
Відкривати депо можна з будь-якої картки (але не з ощадного) за свої кошти
Я так пам'ятаю, що ощадний можна було поповнити і на 200К/дн (до ковіда точно :))
А картку можна було поповнити на 25...75К/дн
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 18:13

reef
Якщо перекинути на Ощадний, то для відкриття валютного депо знадобиться ще одна карта в гривні, Платівка (Ажур). Через В5 відкриття буде без комісії. Оба варіанти робочі. В5 також можливо поповнити ІБАНом, але не пам'ятаю де є реквізити.
Пімпа на скріні зелена полоса
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novichok
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 21:06

Re: ТАСКОМБАНК

  novichok написав:В5 також можливо поповнити ІБАНом, але не пам'ятаю де є реквізити.

Реквізити в пдф-виписці по цій Б5
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 21:14

  Ferlakur написав:А вот эти переводы р2р кредитных средств с Верки, которые бесплатны в первый календарный месяц, они - подпадают под льготный период?

Никто не подскажет? Если сегодня дали лимит, можно ли его безнаказанно пульнуть в другой банк до конца февраля?
Ferlakur
 
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