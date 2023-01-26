reef написав:Як буде краще зробити: з прив'язаної картки в ТАС2У перекинути гривню на Ощадний, чи перекинути на Велику п'ятірку - щоб потім відкрити конвертаційний? І яку сумму можна за раз перекинути в ТАС2У?
Якщо В5 не мінусі, щоб не робити зайвих рухів, пімпою потягніть з привязаної карти, та відкривайте депо. Сума залежить від карти донора, можна закинути за 2-3 рази.
Тут ще таке питання, депо с В5 буде відкриватись не напряму, а гривня з В5 буде зніматись на купівлю валюти. Там комісу не буде? Мені більше до вподоби на Ощадний, але не знаю, чи є там комісія? Про сумму за раз я питав через фінмон. А взагалі, що Ви називаєте пімпою?
reef написав:Як буде краще зробити: з прив'язаної картки в ТАС2У перекинути гривню на Ощадний, чи перекинути на Велику п'ятірку - щоб потім відкрити конвертаційний? І яку сумму можна за раз перекинути в ТАС2У?
Якщо В5 не мінусі, щоб не робити зайвих рухів, пімпою потягніть з привязаної карти, та відкривайте депо. Сума залежить від карти донора, можна закинути за 2-3 рази.
Тут ще таке питання, депо с В5 буде відкриватись не напряму, а гривня з В5 буде зніматись на купівлю валюти. Там комісу не буде? Мені більше до вподоби на Ощадний, але не знаю, чи є там комісія? Про сумму за раз я питав через фінмон. А взагалі, що Ви називаєте пімпою?
Пімпа -- це така зелена (в аплікухі) кнопа під кредиткою для погашення прив'язаними картками. Відкривати депо можна з будь-якої картки (але не з ощадного) за свої кошти Я так пам'ятаю, що ощадний можна було поповнити і на 200К/дн (до ковіда точно ) А картку можна було поповнити на 25...75К/дн
reef Якщо перекинути на Ощадний, то для відкриття валютного депо знадобиться ще одна карта в гривні, Платівка (Ажур). Через В5 відкриття буде без комісії. Оба варіанти робочі. В5 також можливо поповнити ІБАНом, але не пам'ятаю де є реквізити. Пімпа на скріні зелена полоса
Судя по звонкам на горячку - у них просто не была подвязана к моим счетам данная информация - об участии в "Приведи друга". Перезванивали несколько раз, уточняли детали регистрации. И все-таки скинули бонус - 124 с чем-то. Короче говоря, чтобы 100 грн чистыми упали на карту