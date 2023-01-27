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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 140141142143

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.9 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 17:48

  novichok написав:
  reef написав:Як буде краще зробити: з прив'язаної картки в ТАС2У перекинути гривню на Ощадний, чи перекинути на Велику п'ятірку - щоб потім відкрити конвертаційний?
І яку сумму можна за раз перекинути в ТАС2У?

Якщо В5 не мінусі, щоб не робити зайвих рухів, пімпою потягніть з привязаної карти, та відкривайте депо.
Сума залежить від карти донора, можна закинути за 2-3 рази.

Тут ще таке питання, депо с В5 буде відкриватись не напряму, а гривня з В5 буде зніматись на купівлю валюти. Там комісу не буде? Мені більше до вподоби на Ощадний, але не знаю, чи є там комісія?
Про сумму за раз я питав через фінмон.
А взагалі, що Ви називаєте пімпою?
reef
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 18:01

  reef написав:
  novichok написав:
  reef написав:Як буде краще зробити: з прив'язаної картки в ТАС2У перекинути гривню на Ощадний, чи перекинути на Велику п'ятірку - щоб потім відкрити конвертаційний?
І яку сумму можна за раз перекинути в ТАС2У?

Якщо В5 не мінусі, щоб не робити зайвих рухів, пімпою потягніть з привязаної карти, та відкривайте депо.
Сума залежить від карти донора, можна закинути за 2-3 рази.

Тут ще таке питання, депо с В5 буде відкриватись не напряму, а гривня з В5 буде зніматись на купівлю валюти. Там комісу не буде? Мені більше до вподоби на Ощадний, але не знаю, чи є там комісія?
Про сумму за раз я питав через фінмон.
А взагалі, що Ви називаєте пімпою?

Пімпа -- це така зелена (в аплікухі) кнопа під кредиткою для погашення прив'язаними картками.
Відкривати депо можна з будь-якої картки (але не з ощадного) за свої кошти
Я так пам'ятаю, що ощадний можна було поповнити і на 200К/дн (до ковіда точно :))
А картку можна було поповнити на 25...75К/дн
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 18:13

reef
Якщо перекинути на Ощадний, то для відкриття валютного депо знадобиться ще одна карта в гривні, Платівка (Ажур). Через В5 відкриття буде без комісії. Оба варіанти робочі. В5 також можливо поповнити ІБАНом, але не пам'ятаю де є реквізити.
Пімпа на скріні зелена полоса
Зображення
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 21:06

Re: ТАСКОМБАНК

  novichok написав:В5 також можливо поповнити ІБАНом, але не пам'ятаю де є реквізити.

Реквізити в пдф-виписці по цій Б5
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 21:14

  Ferlakur написав:А вот эти переводы р2р кредитных средств с Верки, которые бесплатны в первый календарный месяц, они - подпадают под льготный период?

Никто не подскажет? Если сегодня дали лимит, можно ли его безнаказанно пульнуть в другой банк до конца февраля?
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 10:16

  evgr написав:Оформил карту по реферальной программе.
Друг связался их поддержкой, отправили ему форму для заполнения - нужно указать данные тех, кто приглашает и кого приглашает.

Где-то через час мне перезвонили и предложили подойтпи в отделение в оговоренное время. Пришел, оформил карту.

Еще раз написал в поддержку, когда же будет кешбек - "на следующий рабочий день". "Следуюший рабочий день прошел" - мы не знаем, почему так, будем разбираться, сформировали заявку... Пока тишина.


Согласно правилам — в течение 30 дней.
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 10:31

Ferlakur

Судя по звонкам на горячку - у них просто не была подвязана к моим счетам данная информация - об участии в "Приведи друга".
Перезванивали несколько раз, уточняли детали регистрации. И все-таки скинули бонус - 124 с чем-то. Короче говоря, чтобы 100 грн чистыми упали на карту
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 09:39

Re: ТАСКОМБАНК

Хтось може підказати, де на сайті лежить документ "Опис зарахування та час доступності коштів на поточних рахунках 2625, 2620 відкритих у АТ "ТАСКОМБАНК" що здійснюється за реквізитами рахунку або платіжної картки (без використання електронного платіжного засобу)"? А то в мене версія за 2016 рік, хочу глянути свіжішу.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:45

Подскажите.
Вертуалка плативка, забыл пин код. Какие есть способы востановления, кроме 10грн., что бы были на ней?
Карту в дол.открывал, что бы упали на неё у.е по окончанию.
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