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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 141142143144

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.9 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 16:16

  Кащей написав:
  Игорь Алексеевич написав:Подскажите.
Вертуалка плативка, забыл пин код. Какие есть способы востановления, кроме 10грн., что бы были на ней?
Карту в дол.открывал, что бы упали на неё у.е по окончанию.
Разве в кассе по пин-коду деньгу выдают? Ни разу не вводил его и не уверен, что он вообще существует для виртуальной плативки.

Хлавное фин.мабилу с собою взять и сообщить СМС-код кассиру
Amethyst
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  #<1 ... 141142143144
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