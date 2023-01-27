Кащей написав:Разве в кассе по пин-коду деньгу выдают? Ни разу не вводил его и не уверен, что он вообще существует для виртуальной плативки.
Хлавное фин.мабилу с собою взять и сообщить СМС-код кассиру
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 січ, 2023 16:16
Хлавное фин.мабилу с собою взять и сообщить СМС-код кассиру
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