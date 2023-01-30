Кащей написав:Разве в кассе по пин-коду деньгу выдают? Ни разу не вводил его и не уверен, что он вообще существует для виртуальной плативки.
Хлавное фин.мабилу с собою взять и сообщить СМС-код кассиру
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 січ, 2023 16:16
Хлавное фин.мабилу с собою взять и сообщить СМС-код кассиру
Додано: П'ят 27 січ, 2023 18:46
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Пропозиція діє до 31 грудня 2023 року включно.
Детальні умови акції:https://news.finance.ua/ua/rozrahovuytes-obsidian-card-vid-taskombanku-ta-otrymuyte-bezkoshtovnyy-dostup-do-sweet-tv
Додано: П'ят 27 січ, 2023 20:05
Додано: Суб 28 січ, 2023 00:57
без всякого знания пинкода - раньше на выдачу мне валюты с виртуакарты не кассир оформлял бамагу, а операционист.
Но не помню, использовалась ли операционистом именно какой-то код из смс или просто мои слова "хочу снять с виртуальной карты"
Додано: Суб 28 січ, 2023 17:24
Re: ТАСКОМБАНК
Стал клиентом таси на прошлой неделе. Рефералку брал на страничке хорошего человека, таблицы которого многим известны (не Брадис). Оформлялся через Дию, получилось только на третий день почему-то. Перезвонили из банка, уточнили те же данные, что и анкете, предложили до 10т кл. Потом в приложении 25.01 появилось предложение на 3т, согласился. После двух дней пользования верой начал капать КБ и на третий день 28.01 пришёл бонус (надеюсь и рефералу), но дата операции указана 30.01. Для новых клиентов может будет полезна эта информация.
Додано: Суб 28 січ, 2023 21:40
Может это пришел welcome бонус, он тоже 100 грн.
Додано: Суб 28 січ, 2023 22:37
Re: ТАСКОМБАНК
Так и есть, в деталях операции это WelcomBonus Very Card 124,22 грн.
Додано: Нед 29 січ, 2023 00:59
...думаю також є одним із вирішальних факторів затвердження кредитного ліміту - місце проживання..принаймні на час війни
Додано: Пон 30 січ, 2023 13:13
Re: ТАСКОМБАНК
Цікаво,скільки чекати оформлення картки онлайн, сподівався, шо то займає меньше ніж добу.
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