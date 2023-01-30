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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 142143144145>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.9 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 16:16

  Кащей написав:
  Игорь Алексеевич написав:Подскажите.
Вертуалка плативка, забыл пин код. Какие есть способы востановления, кроме 10грн., что бы были на ней?
Карту в дол.открывал, что бы упали на неё у.е по окончанию.
Разве в кассе по пин-коду деньгу выдают? Ни разу не вводил его и не уверен, что он вообще существует для виртуальной плативки.

Хлавное фин.мабилу с собою взять и сообщить СМС-код кассиру
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 18:46

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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 20:05

  Amethyst написав:Хлавное фин.мабилу с собою взять и сообщить СМС-код кассиру

Желательно, но не обязательно.
В случае затыков с смс - выдают и так
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 00:57

  Amethyst написав:
  Кащей написав:
  Игорь Алексеевич написав:Подскажите.
Вертуалка плативка, забыл пин код. Какие есть способы востановления, кроме 10грн., что бы были на ней?
Карту в дол.открывал, что бы упали на неё у.е по окончанию.
Разве в кассе по пин-коду деньгу выдают? Ни разу не вводил его и не уверен, что он вообще существует для виртуальной плативки.

Хлавное фин.мабилу с собою взять и сообщить СМС-код кассиру
без всякого знания пинкода - раньше на выдачу мне валюты с виртуакарты не кассир оформлял бамагу, а операционист.
Но не помню, использовалась ли операционистом именно какой-то код из смс или просто мои слова "хочу снять с виртуальной карты"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 17:24

Re: ТАСКОМБАНК

Стал клиентом таси на прошлой неделе. Рефералку брал на страничке хорошего человека, таблицы которого многим известны (не Брадис). Оформлялся через Дию, получилось только на третий день почему-то. Перезвонили из банка, уточнили те же данные, что и анкете, предложили до 10т кл. Потом в приложении 25.01 появилось предложение на 3т, согласился. После двух дней пользования верой начал капать КБ и на третий день 28.01 пришёл бонус (надеюсь и рефералу), но дата операции указана 30.01. Для новых клиентов может будет полезна эта информация.
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 21:40

  Citizen_D написав:Стал клиентом таси на прошлой неделе. Рефералку брал на страничке хорошего человека, таблицы которого многим известны (не Брадис). Оформлялся через Дию, получилось только на третий день почему-то. Перезвонили из банка, уточнили те же данные, что и анкете, предложили до 10т кл. Потом в приложении 25.01 появилось предложение на 3т, согласился. После двух дней пользования верой начал капать КБ и на третий день 28.01 пришёл бонус (надеюсь и рефералу), но дата операции указана 30.01. Для новых клиентов может будет полезна эта информация.

Может это пришел welcome бонус, он тоже 100 грн.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 22:37

Re: ТАСКОМБАНК

Так и есть, в деталях операции это WelcomBonus Very Card 124,22 грн.
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 00:59

  Alien написав:
  klug написав: Тут ніби маєло б бути більше шансі на позитивні зрушення.

Тася раніше, як відомо, масово ліміти піднімала "хвилями". І період між хвилями колись був і 3 місяці і півроку. Так щоб постійно і щомісячно - точно не було. Скоріш за все там існує традиційна для банків новомодня прив'язка до КРІ, які зазвичай бувають квартальними та річними. Якщо практика "хвиль" дійсно існує та зберігається понині, то значить що чергового підвищення треба вже чекати не раніше ніж на початку весни (а може і літа). Бо попередня була у грудні - якраз під річні показники.

...думаю також є одним із вирішальних факторів затвердження кредитного ліміту - місце проживання..принаймні на час війни
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 13:13

Re: ТАСКОМБАНК

Цікаво,скільки чекати оформлення картки онлайн, сподівався, шо то займає меньше ніж добу.
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 13:44

Если раньше был клиентом ТАСа, бонус по рефералке не получу?
lloydbanksua
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ТАСКОМБАНК (1442)
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