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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 січ, 2023 14:28
ukr0014959 написав:
Цікаво,скільки чекати оформлення картки онлайн, сподівався, шо то займає меньше ніж добу.
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Додано: Пон 30 січ, 2023 14:46
с верки личные средства на виртуальную можно в приложении перекинуть без комисий?
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