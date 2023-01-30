максимум 0,5 - 3 години
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 січ, 2023 14:28
максимум 0,5 - 3 години
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 30 січ, 2023 18:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 30 січ, 2023 14:46
с верки личные средства на виртуальную можно в приложении перекинуть без комисий?
Додано: Пон 30 січ, 2023 16:15
Додано: Пон 30 січ, 2023 17:41
ТАСька цього разу особливо талановито закрутила тарифи.
Це що таке: так обізвали переказ між рахунками у межах банку чи з якого дива я б хотів щось переказувати на користь Леонідовича?
P.S. про перекази у межах банку або хоча б між власними рахунками у межах банки пункт якраз відсутній.
Додано: Пон 30 січ, 2023 18:01
у всех вэб-версия Тас2Ю сейчас отображает задвоенные все счета и операции?
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