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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 143144145146>

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ТАСКОМБАНК 2.9 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 14:28

  ukr0014959 написав:Цікаво,скільки чекати оформлення картки онлайн, сподівався, шо то займає меньше ніж добу.
максимум 0,5 - 3 години
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 30 січ, 2023 18:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 14:46

с верки личные средства на виртуальную можно в приложении перекинуть без комисий?
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 16:15

  emeta написав:с верки личные средства на виртуальную можно в приложении перекинуть без комисий?

Пробуйте. Т2Ю указывает все свои комисс ДО окончательного подтверждения оп-и.
Думаю, шо нужно будет скопипастить номер карты, а не выбирать ее из меню :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 17:41

ТАСька цього разу особливо талановито закрутила тарифи.
Плата за переказ коштів на користь АТ "ТАСКОМБАНК"

Це що таке: так обізвали переказ між рахунками у межах банку чи з якого дива я б хотів щось переказувати на користь Леонідовича?

P.S. про перекази у межах банку або хоча б між власними рахунками у межах банки пункт якраз відсутній.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 18:01

у всех вэб-версия Тас2Ю отображает задвоенными все карты ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 18:22

  flysoulfly написав:у всех вэб-версия Тас2Ю отображает задвоенными все карты ?

Лише під час оформлення конвертаційного депозиту.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 18:33

  Кочевник написав:
  flysoulfly написав:у всех вэб-версия Тас2Ю отображает задвоенными все карты ?

Лише під час оформлення конвертаційного депозиту.
ничего не оформляю, просто глянул дату последней транзакции.
Но карт показывает вдвое больше.
Удобно.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 18:50

А Тася жадібною виявилась, 0грн ліміт мені на Верку дала, шансів на велком бонус жодних.
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 18:57

Re: ТАСКОМБАНК

  ukr0014959 написав:А Тася жадібною виявилась
- це якраз не вiдкриття, а давно- та загальновiдомий факт - Тася - один з найбiльш важких на видачу лiмiтiв банкiв неньки. Особливо новачкам. А враховуючи, що ви ще й дистанцiйно вiдкривались... В такому випадку лiмiт взагалi мабуть наливають лише близьким родичам Сергiя Леонiдовича
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:04

  Alien написав:
  ukr0014959 написав:А Тася жадібною виявилась
- це якраз не вiдкриття, а давно- та загальновiдомий факт - Тася - один з найбiльш важких на видачу лiмiтiв банкiв неньки. Особливо новачкам.
факт!
FUCK'T
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