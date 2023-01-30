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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 січ, 2023 14:28
ukr0014959 написав:
Цікаво,скільки чекати оформлення картки онлайн, сподівався, шо то займає меньше ніж добу.
максимум 0,5 - 3 години
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Пон 30 січ, 2023 18:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 30 січ, 2023 14:46
с верки личные средства на виртуальную можно в приложении перекинуть без комисий?
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emeta
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Додано: Пон 30 січ, 2023 16:15
emeta написав:
с верки личные средства на виртуальную можно в приложении перекинуть без комисий?
Пробуйте. Т2Ю указывает все свои комисс ДО окончательного подтверждения оп-и.
Думаю, шо нужно будет скопипастить
номер карты, а не выбирать ее из меню
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Додано: Пон 30 січ, 2023 17:41
ТАСька цього разу особливо талановито закрутила тарифи.
Плата за переказ коштів на користь АТ "ТАСКОМБАНК"
Це що таке: так обізвали переказ між рахунками у межах банку чи з якого дива я б хотів щось переказувати на користь Леонідовича?
P.S. про перекази у межах банку або хоча б між власними рахунками у межах банки пункт якраз відсутній.
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Додано: Пон 30 січ, 2023 18:01
у всех вэб-версия Тас2Ю отображает задвоенными все карты ?
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flysoulfly
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Додано: Пон 30 січ, 2023 18:22
flysoulfly написав:
у всех вэб-версия Тас2Ю отображает задвоенными все карты ?
Лише під час оформлення конвертаційного депозиту.
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Додано: Пон 30 січ, 2023 18:33
Кочевник написав: flysoulfly написав:
у всех вэб-версия Тас2Ю отображает задвоенными все карты ?
Лише під час оформлення конвертаційного депозиту.
ничего не оформляю, просто глянул дату последней транзакции.
Но карт показывает вдвое больше.
Удобно.
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Додано: Пон 30 січ, 2023 18:50
А Тася жадібною виявилась, 0грн ліміт мені на Верку дала, шансів на велком бонус жодних.
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ukr0014959
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Додано: Пон 30 січ, 2023 18:57
ukr0014959 написав:
А Тася жадібною виявилась
- це якраз не вiдкриття, а давно- та загальновiдомий факт - Тася - один з найбiльш важких на видачу лiмiтiв банкiв неньки. Особливо новачкам. А враховуючи, що ви ще й дистанцiйно вiдкривались... В такому випадку лiмiт взагалi мабуть наливають лише близьким родичам Сергiя Леонiдовича
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Додано: Пон 30 січ, 2023 19:04
Alien написав: ukr0014959 написав:
А Тася жадібною виявилась
- це якраз не вiдкриття, а давно- та загальновiдомий факт - Тася - один з найбiльш важких на видачу лiмiтiв банкiв неньки. Особливо новачкам.
факт!
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