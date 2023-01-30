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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 143144145146

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.9 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:34

Re: ТАСКОМБАНК

По двох акках, картки, які вже давно не використовувалися - заблоковані! Чого це так банк бавиться?
valya
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:44

  Alien написав:
  ukr0014959 написав:А Тася жадібною виявилась
- це якраз не вiдкриття, а давно- та загальновiдомий факт - Тася - один з найбiльш важких на видачу лiмiтiв банкiв неньки. Особливо новачкам. А враховуючи, що ви ще й дистанцiйно вiдкривались... В такому випадку лiмiт взагалi мабуть наливають лише близьким родичам Сергiя Леонiдовича


Ну значить і буде лише для відкриття конверт депо використовуватись. А могло бути краще.
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:57

  valya написав:По двох акках, картки, які вже давно не використовувалися - заблоковані! Чого це так банк бавиться?
буває, якщо пару років не було ніякого руху по рахунку
flysoulfly
 
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