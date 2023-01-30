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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 січ, 2023 19:34
По двох акках, картки, які вже давно не використовувалися - заблоковані! Чого це так банк бавиться?
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valya
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Додано: Пон 30 січ, 2023 19:44
Alien написав: ukr0014959 написав:
А Тася жадібною виявилась
- це якраз не вiдкриття, а давно- та загальновiдомий факт - Тася - один з найбiльш важких на видачу лiмiтiв банкiв неньки. Особливо новачкам. А враховуючи, що ви ще й дистанцiйно вiдкривались... В такому випадку лiмiт взагалi мабуть наливають лише близьким родичам Сергiя Леонiдовича
Ну значить і буде лише для відкриття конверт депо використовуватись. А могло бути краще.
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Додано: Пон 30 січ, 2023 19:57
valya написав:
По двох акках, картки, які вже давно не використовувалися - заблоковані! Чого це так банк бавиться?
буває, якщо пару років не було ніякого руху по рахунку
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