RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 143144145146

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.9 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:34

Re: ТАСКОМБАНК

По двох акках, картки, які вже давно не використовувалися - заблоковані! Чого це так банк бавиться?
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1726
З нами з: 31.10.12
Подякував: 571 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:44

  Alien написав:
  ukr0014959 написав:А Тася жадібною виявилась
- це якраз не вiдкриття, а давно- та загальновiдомий факт - Тася - один з найбiльш важких на видачу лiмiтiв банкiв неньки. Особливо новачкам. А враховуючи, що ви ще й дистанцiйно вiдкривались... В такому випадку лiмiт взагалi мабуть наливають лише близьким родичам Сергiя Леонiдовича


Ну значить і буде лише для відкриття конверт депо використовуватись. А могло бути краще.
ukr0014959
 
Повідомлень: 171
З нами з: 05.01.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:57

  valya написав:По двох акках, картки, які вже давно не використовувалися - заблоковані! Чого це так банк бавиться?
буває, якщо пару років не було ніякого руху по рахунку
flysoulfly
 
Повідомлень: 1368
З нами з: 13.01.09
Подякував: 568 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 21:16

А по Very Card кешбэк - тоже чистыми, как и по Б5 и Пудре, да? Т.е. на аптеки, например, чистых 3%?
Искатель
 
Повідомлень: 5752
З нами з: 22.02.16
Подякував: 904 раз.
Подякували: 4665 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 21:21

  Искатель написав:А по Very Card кешбэк - тоже чистыми, как и по Б5 и Пудре, да? Т.е. на аптеки, например, чистых 3%?

ну а тоо
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3555
З нами з: 05.05.21
Подякував: 230 раз.
Подякували: 657 раз.
 
Профіль
1
9
  #<1 ... 143144145146
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.